İnternet alışverişi sil baştan düzenleniyor: 10 gün sonra her şey değişecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik; e-ticaret, sosyal medya, yapay zekâ uygulamaları ve dijital reklamcılık alanlarında kuralları baştan aşağı değiştiriyor. Tüketiciyi koruma hedefiyle atılan bu adımlarla birlikte, "çevresel beyan", "sosyal medya etkileyicisi" ve "tüketici değerlendirmesi" kavramları mevzuatta ilk kez hukuki birer tanım kazanmış oldu.

İNDİRİMLERDE 10 GÜNLÜK "EN DÜŞÜK FİYAT" ZORUNLULUĞU

Haber Merkezi ve Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kampanya dönemlerinde fiyatı önce yukarı çekip ardından büyük bir indirim yapılmış algısı yaratan aldatıcı satış politikalarına kesin sınırlar getiriliyor.

Yeni kural çerçevesinde, indirimli ürünlerin kampanya öncesindeki fiyatı hesaplanırken, geriye dönük son 10 gün içerisinde uygulanan "en düşük fiyat" esas alınacak.

SAHTE YORUM VE PUANLAMA SİSTEMİNE YAKIN MARKAJ

İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyen yorum ve puanlama sistemleri resmi denetime tabi tutulacak. E-ticaret platformları, yayımladıkları değerlendirmelerin gerçekten o ürünü satın alan ve deneyimleyen kişiler tarafından yapıldığını teyit edecek doğrulama mekanizmaları kurmak zorunda bırakılıyor. Bu sayede sahte yorumların yanı sıra, olumsuz yorumların gizlenmesi, seçilmesi veya sıralamasıyla oynanarak tüketicinin yanıltılması engellenecek.

INFLUENCER REKLAMLARINA YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞIYOR

Geçmiş dönemlerde yalnızca kılavuzlarla idare edilmeye çalışılan sosyal medya reklamcılığı ilkeleri, doğrudan yönetmelik kapsamına alındı. Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) firmalarla yaptıkları iş birliklerini açık ve şeffaf bir şekilde belirtmesi mecburi hale gelirken, gizli ve örtülü reklamlara yönelik uygulanacak idari yaptırımlar artırılacak.

YAPAY ZEKÂ İLE ÜRETİLEN İÇERİKLERE DENETİM

Reklamcılık sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zekâ teknolojileri de yeni kurallara tabi olacak. Yönetmeliğe göre, yapay zekâ ile hazırlanan ses, görsel ve videoların; tüketiciler üzerinde gerçek dışı bir algı oluşturacak veya onları aldatıcı nitelikte olmaması şartı koşuldu.

"ÇEVRE DOSTU" İDDİALARI BİLİMSEL VERİ İLE KANITLANACAK

Şirketlerin ürün pazarlamasında tüketicinin ilgisini çekmek için sıkça kullandığı "karbon nötr", "doğaya zarar vermez" ve "geri dönüştürülebilir" şeklindeki çevresel beyanlar artık altı boş birer iddia olarak kalamayacak. Bu tip ifadelerin bilimsel, güncel ve doğrulanabilir somut verilerle ispatlanması zorunlu olacak.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA KARŞILAŞTIRMALI REKLAM YASAĞI İPTAL EDİLDİ

Yeni düzenlemenin getirdiği bir diğer önemli değişiklik ise takviye edici gıdalar pazarında yaşandı. Bu ürün grubuna yönelik daha önce uygulanan karşılaştırmalı reklam yasağı kaldırıldı.

Fakat, yapılacak reklamlarda dürüst rekabet ilkelerine uyulması ve kullanılan ifadelerin objektif, ispatlanabilir verilere dayanması zorunluluğu devam ediyor.