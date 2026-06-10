Instagram sonunda kullanıcıların isteklerini dinledi: En çok istenen özelliklerden birine kavuştu

Bu yeni özellik, Instagram'ın başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulmasından yaklaşık bir yıl sonra kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, gönderilerin ne zaman yayınlandığına veya ne kadar eski olduğuna bakılmaksızın, profil ağlarındaki gönderileri özgürce taşıyabilirler.

YILLARDIR BEKLENEN TALEP İÇİN META'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Meta, bunun kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellik olduğunun farkında olduklarını söylüyor.

Şirket yaptığı resmi açıklamada süreci şu sözlerle özetliyor:

"Birçok insanın bu seçeneği yıllardır beklediğini biliyoruz ancak herkese sunmadan önce düzgün çalışacağından emin olmak istedik."

Profil görünümünü düzenleme özelliği, birkaç yıl önce en çok istenen geliştirmeler arasındaydı. Kod analizi yaparak yeni özellikler keşfetmesiyle tanınan uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, 2022 yılında “Edit Grid” (Izgarayı Düzenle) adlı bir aracın izlerine rastladı; bu da Instagram'ın o dönemde zaten bu özelliği arka planda geliştirmekte olduğunu gösteriyor.

ADIM ADIM KULLANIM REHBERİ: YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIR?

Yeni seçeneği kullanmak çok basit; tek yapmanız gereken profilinizi açıp istediğiniz gönderiye uzun süre basmak. Gönderiyi profilinizin en üstüne "sabitlemek" veya arşivlemek için mevcut seçeneklere ek olarak, artık gönderiyi düzenlemek için yepyeni bir seçenek de mevcut.

SÜRÜKLE VE BIRAK MODU:

Bu seçeneği belirledikten sonra, gönderileri sürükleyip bırakarak profilinizi tercihlerinize göre düzenleyebileceğiniz özel bir görünüm açılır.

Bu sayede kullanıcılar, kendi estetik anlayışlarına veya içerik sunum stratejilerine daha uygun bir görsel düzen oluşturabilirler. tportal'ın belirttiğine göre, daha önce profilin en üstüne "sabitlenmiş" (pinned) olan gönderiler orada kalmaya devam edecektir. Ağ düzenleme modunda, bunlar ayrı ayrı işaretlenecek ve aktif olarak sabitlendikleri sürece hareket ettirilemeyecektir.