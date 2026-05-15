İnşaatta yıllar sonra bir ilk: Üretim geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre inşaat üretimi, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana ilk kez gerileme kaydetti. Mart ayında inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

YILLIK BAZDA BİNA İNŞAATINDA KAYIP

İnşaat sektörünün alt kalemleri incelendiğinde, bina inşaatı ile bina dışı yapılar arasındaki makasın açıldığı görüldü. 2026 yılı Mart ayında sektördeki yıllık değişimler şöyle gerçekleşti:

Bina İnşaatı Sektörü Endeksi: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı.

Bina Dışı Yapıların İnşaatı: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı.

Özel İnşaat Faaliyetleri: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı.

AYLIK VERİLERDE EYLÜL 2022’DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

İnşaat üretimi aylık bazda incelendiğinde ise daha sert bir düşüş tablosu ortaya çıktı. Mart ayında toplam inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi. Bu oran, Eylül 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık düşüş olarak verilere yansıdı.

ALT SEKTÖRLERDE AYLIK DARALMA

Mart ayında inşaatın tüm alt sektörlerinde bir önceki aya göre üretim kaybı yaşandı:

Bina İnşaatı: Aylık yüzde 5,3 azaldı.

Bina Dışı Yapıların İnşaatı: Aylık yüzde 0,5 azaldı.

Özel İnşaat Faaliyetleri: Aylık yüzde 4,4 azaldı.

TÜİK verilerine göre, bina inşaatındaki hem yıllık hem de aylık bazdaki gerileme, toplam inşaat üretim endeksindeki düşüşün temel belirleyicisi oldu.