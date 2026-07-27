İnşaatta işten çıkarma korkusu büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz dönemini kapsayan hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan istatistiklerde hizmet ile inşaat sektörlerindeki güvenin yukarı yönlü hareket ettiği görülürken, perakende ticaret tarafında ise gerileme yaşandığı tabloya yansıdı.

Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 oranında değer kazandı. Ancak perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak diğer iki sektörden farklı bir görünüm ortaya koydu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BEKLENTİ YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış istatistiklere bakıldığında; haziran ayında 110,5 seviyesinde ölçülen hizmet sektörü güven endeksinin temmuz ayında 112,0 puana ulaştığı görüldü. Aynı zaman diliminde, son üç aylık iş durumu endeksi 109,8 seviyesinden 110,3'e çıkarken, son üç ayda hizmete yönelik talep ise 109,6 puandan 109,4'e geriledi. Gelecek üç aylık periyottaki hizmet talebi beklentisi ise 112,2'den 116,4 puana yükselerek yüzde 3,7'lik bir artış kaydetti.

PERAKENDE GÜVENİNDE DÜŞÜŞ İVMESİ

Perakende ticaret sektörüne ait güven endeksi, haziran dönemindeki 112,8 puanlık seviyesinden temmuz ayında 111,0'a geriledi. Sektördeki son üç aylık iş hacmi ve satışlara ilişkin endeks 121,6'dan 121,0'a inerken, mevcut mal stok seviyesi endeksi 92,8'den 92,7'ye düştü. Perakende sektörünün önümüzdeki üç aya yönelik iş hacmi ve satış beklentisinde ise belirgin bir düşüş yaşandı; endeks 123,9'dan 119,1'e gerileyerek yüzde 3,8'lik azalış gösterdi.

İNŞAATTA SİPARİŞ ARTTI, İSTİHDAM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

İnşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 0,6 oranında artarak 83,0 seviyesinden 83,5'e tırmandı. Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini gösteren endeks 79,0'dan 82,1'e ulaşarak yüzde 3,9 oranında yükseliş kaydetti. Diğer yandan, sektörün gelecek üç aylık toplam çalışan sayısı beklentisini ölçen endeks 86,9'dan 84,9'a inerek yüzde 2,3 oranında azaldı.