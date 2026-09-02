İnşaat sektöründe 36 kişiye yasak geldi! Bakanlık isim isim açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapı denetim kuruluşları, laboratuvarlar ve denetim görevlileri hakkında aldığı kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre iki kuruluşun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verildi. Yalova’da faaliyet gösteren iki yapı denetim şirketine de bir yıl süreyle yeni iş almama cezası uygulandı. Çeşitli denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görev yapan 36 kişi ise üç yıl süreyle sektörde teknik görev alamayacak ve şirket ortağı olamayacak.

KAZIDA KOMŞU BİNA AĞIR HASAR GÖRDÜ

Balıkesir’in Erdek ilçesinde faaliyet gösteren Öz Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin izin belgesi iptal edildi.

Karara göre şirketin denetimindeki 1148 ada, 21 parselde yapılan kazı sırasında yan parseldeki yapı kazı alanına doğru göçtü. Binanın taşıyıcı sisteminde onarılamaz düzeyde yapısal hasar oluştu.

Bakanlık, şirketin yapı denetim izin belgesini iptal ederek faaliyetine son verdi. Şirketin teminatının güncellenerek gelir kaydedilmesine de karar verildi.

Sorumlu denetim elemanları Mehmet Faruk Çetiner ile Emirhan Öğüt’ün kayıtları Bakanlık tarafından tutulacak. Şirket ortağı Yusuf Oğural ise üç yıl boyunca herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik görev alamayacak ve başka bir kuruluşun ortağı olamayacak.

ANTALYA'DAKİ LABORATUVARIN FAALİYETİ DURDURULDU

Antalya’da faaliyet gösteren Antalya Tuğra Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 647 numaralı laboratuvar izin belgesi de iptal edildi. Kuruluşun faaliyetine son verilirken sözleşmesi feshedildi ve teminatının gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

Şirket ortağı Emin Katrancı ile denetçi mühendis Hakan Şaklar’a üç yıl süreyle teknik görev ve ortaklık yasağı getirildi.

34 DENETİM GÖREVLİSİNE ÜÇ YIL YASAK

Bakanlık, haklarında üçer idari para cezasına neden oldukları gerekçesiyle kayıt tutulan beş laboratuvar denetçisine de üç yıl süreyle yasak getirdi.

Karar kapsamındaki isimler ve görev yaptıkları kuruluşlar şöyle:

Gazişehir Test ve Deney Laboratuvarı ile Antalya Tuğra Laboratuvar Hizmetleri: Hakan Şaklar

Bayındırlık Kalite Kontrol Laboratuvarı: Nizamettin Tümkaya

İpekyolu Test ve Deney Laboratuvarı: Aygün Yılmaz

Aren Test Laboratuvarı: Hasan Fehmi Albayrak

Kale Test Yapı Laboratuvar Hizmetleri: Saime Çıtak

Bu kişiler üç yıl boyunca herhangi bir yapı denetim, zemin ve temel etüt veya laboratuvar kuruluşunda teknik görev alamayacak. Başka bir kuruluşun ortağı da olamayacak.

Bakanlık ayrıca görev aldıkları yapı denetim kuruluşlarında idari yaptırıma neden oldukları belirtilen 29 kişiye aynı kapsamda üç yıl süreyle teknik görev ve ortaklık yasağı verdi.

Karar kapsamındaki kişiler şöyle sıralandı:

Erkas Yapı Denetim: Ayla Karagöz

Canhan Yapı Denetim: Halil Kaptan

Yeni Anadolu Yapı Denetim: Esra Çoban

Genç Vizyon Yapı Denetim ve Afyon Beta Yapı Denetim: Mehtap Küçük

Köklü Yapı Denetim: Yalçın Altunel ve Mustafa Kaş

Hatay Bilge Yapı Denetim: Muhammet Sinan Bahadırlı

Bursa Piramit Yapı Denetim: Birsen Arman

Momentum Yapı Denetim: Ali Mecdi Okyay, Sami Güven, Yücel Seyrek, Mustafa Sayaca ve Recai Obut

Abdullah Sevinç Yapı Denetim: Karani Aşkın, Anıl İnal, Yasir Yıldırım, Serap Özyılmaz ve Berivan Polat

Bursa Zirve Yapı Denetim: Erdinç Tüzemen

Afyon Beta Yapı Denetim: Akif İlker Özgen, Tolga Akdağ, Ahmet Sözen ve Sabri Şeftalioğlu

Tekno Dizayn Yapı Denetim: Serhan Özsel

Yıldırım Yapı Denetim: Filiz Türköz

Pro Yapı Denetim: Müjgan Küçükbayraktar

Arcan Yapı Denetim: Ufuk Balta

Bursa İzlem Yapı Denetim ve İzlem Yapı Denetim: Orhan Kıvanç

Baytek Yapı Denetim: Fikret Türkyılmaz

YALOVA'DA İKİ ŞİRKETE İŞ YASAĞI

Yalova’da faaliyet gösteren Kot Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında iki ayrı yaptırım kararı alındı.

Şirketin Çiftlikköy ilçesindeki 393 ada, 7 parsel ile Yalova Merkez’deki 1461 ada, 17 parselde bulunan yapıları kanunda belirtilen esaslara göre denetlemediği belirlendi. Her iki yapı için yayımlanan ayrı kararlarda şirkete bir yıl süreyle yeni iş almaktan men cezası verildi.

Sorumlu denetim elemanı Hüseyin Durmuşoğlu’nun kaydı Bakanlık tarafından tutulacak. Şirket ortağı Eyüp Kılağuz da ceza süresince yapı denetim veya laboratuvar kuruluşlarında teknik görev alamayacak ve başka bir kuruluşun ortağı olamayacak.

Yalova Kral Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye de Merkez ilçesindeki 2927 ada, 4 parselde bulunan yapıyı mevzuata uygun biçimde denetlemediği gerekçesiyle bir yıl süreyle yeni iş almama cezası verildi.

Sorumlu denetim elemanı Erol Çetin’in kaydının tutulmasına karar verildi. Şirket ortağı Volkan Kıral’ın da ceza süresi boyunca sektörde teknik görev alması ve başka bir kuruluşa ortak olması yasaklandı.

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 2023 yılında verilen bir yıllık ceza ise mahkeme kararı üzerine iptal edildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin “kaldırma” kararının ardından dava yeniden görüldü. Ankara 18. İdare Mahkemesi, 3 Temmuz 2026 tarihinde “dava konusu işlemin iptaline” hükmetti.

Bunun üzerine şirket hakkında 14 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete ilanıyla uygulanan bir yıllık “yeni iş almaktan men” cezası, Bakanlığın 10 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kaldırıldı.