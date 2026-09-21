İnşaat devinin yönetimi kayyuma geçti

Halka açık gayrimenkul şirketlerinden biri olan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmesine karar verildi. Alınan bu kararla birlikte şirketin mevcut yönetim kurulunun görevleri tamamen sona ererken, yeni yönetim kurulu üyeleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

BORSADA SERT KAYIP

Şirket tarafından 18 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, söz konusu kararın ilgili yasal mercilerin talimatları doğrultusunda ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili hükümleri kapsamında alındığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören VRGYO hisseleri yüzde 9,66 oranında sert bir kayıp yaşayarak 1,31 TL seviyesine geriledi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

TMSF Fon Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli ve 2026-25 sayılı kararı çerçevesinde şirketin yeni yönetim kurulu kadrosu da netlik kazandı. Buna göre şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Cengiz Kadakaloğlu getirilirken; yönetim kurulu üyeliklerine ise Alper Gökcen, Mert Naycı, Elmas Başak Alpaslan ve Elif Şeyda Dündar atandı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin kararın ardından resmi olarak görevlerine başladığı bildirildi.

ŞİRKET FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Vera Konsept GYO tarafından yapılan açıklamada, şirketin ticari faaliyetlerinin yeni yönetim kurulunun liderliğinde kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede, halihazırdaki gayrimenkul projelerinin, şirketin üstlendiği taahhütlerin ve tüm operasyonel süreçlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı düzenlemelerine tam uyum içerisinde devam ettirileceği vurgulandı.