İngiliz devi yazdı: Volkswagen tarihinin en kritik döneminde!

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen, küresel rekabetin zorlaşması ve karlılık oranlarındaki düşüş sebebiyle tarihinin en geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecine girişiyor.

Şirket, operasyonel maliyetleri aşağı çekmek ve kaybettiği rekabet avantajını yeniden kazanmak maksadıyla otomobil model yelpazesini ciddi oranda daraltmayı ve istihdam tarafında devasa ölçekli kesintiler yapmayı değerlendiriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre otomotiv devi, devreye sokulan kurtarma planı çerçevesinde sendikalarla uzlaşma sağlanması koşuluyla yaklaşık 100 bin çalışanın iş akdini feshetmeyi ana seçenekler arasında tutuyor.

HİSSELERDE YÜZDE 66 ERİME VE SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Üreticinin finansal göstergelerindeki negatif tablo net bir şekilde izleniyor. Son beş yıllık periyot içerisinde Volkswagen şirketinin hisseleri yaklaşık yüzde 66 oranında değer kaybına uğrarken, grubun toplam piyasa değeri 40 milyar avronun altına kadar geriledi. Bununla birlikte, son çeyrek diliminde gerçekleştirilen satışların yüzde 9 oranında düşüş kaydetmesi, şirket içi yeniden yapılanma ve küçülme zorunluluğunu daha da hızlandırdı.

ÇİN PAZARINDAKİ KAYIP YÜZDE 30'U AŞTI

The Telegraph'ın analizinde, Volkswagen'in uzun yıllar boyunca en büyük büyüme motoru işlevini gören Çin pazarındaki hakimiyetinin ağır bir yara aldığı vurgulandı. Çin menşeli otomobil imalatçılarının son dönemde teknoloji ve elektrikli araç altyapısında kaydettiği sıçramayla beraber, Volkswagen'in bu ülkedeki araç teslimatlarının son çeyrekte yüzde 30'dan fazla azaldığı belirtildi. Markanın Çin piyasasına olan yüksek bağımlılık oranı, satış hacmindeki bu daralmanın bilançolar üzerindeki yıkıcı etkisini büyütüyor.

ABD GÜMRÜK TARİFELERİ VE ENERJİ MALİYETLERİ

Otomotiv devinin boğuştuğu kriz sadece Asya pazarıyla sınırlı kalmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yürürlüğe koyduğu gümrük tarifeleri şirketin Kuzey Amerika bölgesindeki satış performansını olumsuz etkilerken; ana merkez olan Almanya'da sürekli tırmanan enerji maliyetleri fabrika üretim giderlerini devasa boyutlara taşıdı. İlgili analizde ayrıca, Avrupa Birliği'nin elektrikli araç dönüşümünü hızlandıran politikalarının ve içten yanmalı motorların kademeli olarak yasaklanmasına dair düzenlemelerinin, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa kıtasında çok daha hızlı bir şekilde büyümesine olanak tanıdığı tespiti yapıldı.

100 BİN İŞTEN ÇIKARMA VE MODEL SAYISININ YARIYA İNDİRİLMESİ

Halihazırda Volkswagen Grubu çatısı altında 130'dan fazla farklı otomobil modeli müşterilere sunuluyor. Masadaki küçülme planları doğrultusunda, 100 bin kişilik dev işten çıkarma hedefiyle eş zamanlı olarak bu 130'u aşkın model sayısının yaklaşık yarı yarıya azaltılması ve yalnızca yüksek kâr getiren spesifik modellere odaklanılması planlanıyor.

MARKALARIN BÖLÜNMESİ MASADA

The Telegraph'ın derlediği verilere göre grup için tartışılan bir diğer köklü seçenek ise bünyedeki alt markaların birbirinden ayrıştırılarak daha bağımsız ticari yapılar şeklinde faaliyet göstermesi.

Çizilen bu senaryoda Volkswagen, Audi, Porsche ve Skoda markalarının tamamen ayrı şirketler olarak yeniden yapılandırılması; Skoda ve Seat'in uygun fiyatlı araç segmentinde, Volkswagen markasının orta sınıfta, Audi'nin premium lüks segmentte; Porsche, Lamborghini ve Bentley'nin ise lüks spor otomobil pazarında bağımsız stratejiler belirleyerek yollarına devam etmesi öneriliyor.

Analizin sonucunda Volkswagen'in; yüksek üretim maliyetleri, sendikal engeller, Çin'den gelen sert rekabet dalgası ve küresel otomotiv sanayisindeki elektrikli dönüşüm sebebiyle kuruluşundan bu yana en kritik hayatta kalma sınavını verdiği değerlendirmesi yapıldı.