İmzalar atıldı: Türkiye Katılım Finans Açık Veri ve Bilgi Merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İbn Haldun Üniversitesi arasında gerçekleştirilen ortaklık neticesinde Türkiye Katılım Finans Açık Veri ve Bilgi Merkezi (KFInfo) adıyla yeni bir merkez faaliyete geçirilecek. İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) düzenlenen resmi imza törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katılım sağlayarak Merkezin hayata geçirilmesi ve işletilmesine dair hazırlanan protokol imzalandı.

AKADEMİ VE SEKTÖR İÇİN VERİ ÇÖZÜMÜ ARANIYORDU

İmza merasiminde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, imzalanan çalışmanın ciddi bir arka planı olduğunu dile getirdi. Dağlıoğlu, özellikle son bir yılı aşkın süredir Finans Ofisi ile birleştikten sonra sektör paydaşlarıyla faaliyetleri yürütürken, akademisyenlerden ve alanda araştırma gerçekleştirenlerden çok sık şekilde benzer yorumlar aldıklarını aktardı.

Türkiye'de katılım finansla ilgili verilerin; bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları boyutları da dahil olmak üzere erişilebilirliği noktasında bir destek ve çözüm arandığını duyduklarını ifade etti.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İbn Haldun Üniversitesi'nin katılım finans alanında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Bu anlamda çok doğru paydaşlarla önemli bir ihtiyacı görmek üzere bir araya geldik. Dijital bir platformda bu verileri sektörün ve akademinin kullanımına sunmaya niyetliyiz. Hızlıca bir aksiyon planıyla da bunu realize etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, yürütülen projede İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerin sistemin nasıl kurgulanması gerektiği konusunda yol gösterici bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde de beraber çalışıyor olacağız. Hızlıca hayata geçirip katılım finansın Türkiye'deki büyüme serüvenine biraz daha bilimsel veri akademik taraftan da destek olmuş olur diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NİN EKOSİSTEM ETKİSİ"

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ise merkezin en önemli taşıyıcı unsurlarından bir tanesinin katılım finans ekosistemi olduğunu beyan etti. Erdem, "Katılım finans ekosisteminin ihtiyaç duyacağı veri tabanını müşahhas bir şekilde gerek Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'miz gerek İbn Haldun Üniversitemizin katkısıyla birlikte ve bizim de vereceğimiz destekle ülkemize, daha sonra da tüm ilgili uluslararası camiaya sunulacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) güçlü bir fiziki altyapıyı elinde bulundurduğunu söyleyen Ahmet İhsan Erdem, "Türkiye Varlık Fonunun himayesinde ilerleyen bir proje. Bu fiziki altyapının yanında daha da önemlisi belki ekosistem etkisi. KFInfo çalışmasıyla birlikte ekosistem etkisine özellikle katılım finans alanında büyük bir katkı sunacağını değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

ANALİTİK VE AKADEMİK VERİ İNCELEMESİ YAPILACAK

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da kurulacak olan KFInfo platformunda, bir tür veri merkezi modeliyle katılım bankacılığı alanına ait tüm istatistiklerin tek bir havuzda birleştirileceğini ifade ederek, "İbn Haldun Üniversitesi adına düşen hem bu yazılım tarafını yapıp hem de bundan sonra verileri analitik, akademik olarak inceleyip bu sistemin nasıl gelişececeğine dair fikir üretmek. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olduğu örnek işbirliği, beraber çalışma örneklerinden birisi olmasını ümit ediyoruz." dedi.

TÜM VERİLER TEK BİR MERKEZDE TOPLANIYOR

Katılım finans alanının kurumsal zeminini güçlendirmeyi gaye edinen KFInfo projesi vasıtasıyla, sektöre ait tüm veriler, analiz raporları ve akademik bilgi üretim süreçleri tek bir platformda bir araya getirilecek.

Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademi çevreleri, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarca üretilen tüm dijital içerik ve dokümanlar, bu sistem üzerinden ilgili paydaşların erişimine açık hale getirilecek.