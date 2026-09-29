IMEI kayıt ücreti için ilk rakam geldi: 70 bin liraya dayandı

Kasım ayında ortaya çıkacak yeniden değerleme oranı iğneden ipliğe zam getirecek. Vergiler, harçlar, ödemeler milyonların sırtındaki yükü katlayacak.

Ehliyetten pasaporta, cep telefonundan vergi cezalarına her şeyi etkileyecek olan bu orana dair beklenti ortaya çıktı.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre oranın yüzde 28 olması bekleniyor. Yani vergi, harç, cezalarda yüzde 28 oranında artış bekleniyor.

TELEFON HARÇLARI NE KADAR?

En çok merak edilenlerden biri de yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak harçlar.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (IMEI) kayıt harcının yeniden değerleme oranındaki artışla birlikte yeni yılda 69 bin 450 liraya fırlaması bekleniyor.

Normalde harç ücreti 54 bin 258 TL'ydi. Beklenen yüzde 28'lik artışın ardından yeni yılda 69 bin 450 TL'ye (1417 dolar) çıkacak.

131 LİRADAN 70 BİN LİRAYA...

Söz konusu kayıt harcı 2015 yılında 131,50 TL seviyesindeyken, aradan geçen 11 yıllık süreçte 528 kat artış kaydetmiş olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yurt İçi Üreticbei Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) gerçekleşen ekim ayındaki yıllık ortalama artış oranına göre her yıl kasım ayında Resmi Gazete'de ilan edilir.

. Kamu kurumlarının belirlediği vergi, harç ve ceza tutarları bu oran doğrultusunda her yıl yeniden arttırılır.