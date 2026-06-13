İlk kez açıkladı: Şekib Avdagiç resmen aday!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, bir dönem daha bu göreve aday olma yönünde karar aldığını ilk defa Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı bünyesinde kamuoyuna duyurdu.

Kuruluşun Florya Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya onur konuğu sıfatıyla katılım sağlayan Avdagiç, plastik alanında faaliyet gösteren önde gelen sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise Avdagiç’in yeniden aday olmasını sektörün ortak sağduyusunu ve iradesini net bir biçimde yansıttığını dile getirerek, vakıf olarak kendisini güçlü bir şekilde destekleyeceklerini ilan etti.

“EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ”

Şekib Avdagiç’i oturumun açılış bölümünde “Evinize hoş geldiniz” hitabıyla karşılayan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu ifadenin sadece Avdagiç’in vakıf üyesi olmasından ve plastik ile kompozit sektöründen gelen bir iş insanı kimliği taşımasından kaynaklanmadığını ifade etti.

Eroğlu konuya dair şu şekilde konuştu:

“Evinize hoş geldiniz. Bu söz, üyemiz olmanızın ve sektörümüzden gelen bir iş insanı olmanızın ötesinde, iş dünyası için yarattığınız değerin karşılığıdır.”

Şekib Avdagiç’in İstanbul Ticaret Odası (İTO) 68 No’lu Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesinden seçilerek bu noktaya gelmesinin sektör adına özel bir mana taşıdığına dikkat çeken Eroğlu, bu iş kolundan çıkan bir ismin idari makamda bulunmasının kurumsal gücün mühim bir nişanesi olduğunu aktardı.

"SEKTÖRÜN ORTAK SAĞDUYUSUNUN BAŞKAN ADAYIDIR"

Yavuz Eroğlu, Şekib Avdagiç’in yeniden aday olmasının plastik sanayisinin ortak kararı olduğunu beyan etti.

Eroğlu değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

“Sayın Başkanımızın 68 No’lu Plastik ve Kauçuk Meslek Komitemizden çıkmış olması çok önemlidir. Sektörün ortak sağduyusu ve aklıyla, önümüzdeki İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde, bugüne kadar ortaya koyduğu hizmetlerin karşılığı olarak kendisini başkan adayımız olarak görüyoruz. Sayın Şekib Avdagiç’in liderliğinin devamından hem plastik sektörümüzün hem İstanbul iş dünyasının hem de ülke ekonomimizin fayda göreceğine inanıyoruz.”

Vakfın geçmiş dönemlerde yapılan iki oda seçiminde de Avdagiç’e destek sunduğunu anımsatan Eroğlu, yeni dönemde de bu duruşun aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Eroğlu, “Bu destek yıllara dayanan güvenin, değer yaratma odalı ortak çalışma kültürünün, vefanın ve bilinçli bir sektör iradesinin sonucudur. Plastik sektörümüzün İstanbul Ticaret Odasındaki güçlü temsilinin korunmasını ve daha da güçlenmesini stratejik önemde görüyoruz” diye ekledi.

AVDAGİÇ ADAYLIK KARARINI İLK KEZ AÇIKLADI

Ekonomim'in haberine göre toplantı sırasında söz alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bir dönem daha bu makama aday olacağını ilk kez resmi olarak paylaştı.

Avdagiç yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemde hem içinden geldiğimiz camialarla hem de saygı duyduğumuz büyüklerimizle istişare ederek, değerli dostlarımızın görüşlerini alarak bir dönem daha aday olma konusunda yola çıkmaya karar verdik. Tabii burada bu bir ekip meselesidir. Bir kişinin yürüyüşü değildir. Bu, birbirini seven ve destekleyen; ülkesi, sanayisi, toplumu ve şehri için güzel ve iyi şeyler yapmaya çalışan insanların toplu yürüyüşüdür. Bugüne kadar sağ olsun camiamız bize bu desteği verdi. Tabii bizim için en önemli destek her zaman kendi camiamızdan geldi. Burada da özellikle Yavuz Başkanımın ve PAGEV’in yeri çok farklıdır. Kendisine ve kıymetli PAGEV camiasına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.”

PLASTİK SEKTÖRÜNDEN İTO BAŞKANLIĞINA

Avitaş Kompozit Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü görevini yürüten Şekib Avdagiç, sanayinin ve üretimin merkezinden gelen bir figür olarak oda seçimlerinde 68 No’lu Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesinden delege seçiliyor.

Avdagiç’in bu iş kolunu temsil eden komite üzerinden meclise girerek başkanlık makamını yürütmesi, vakıf ve Türkiye plastik sanayisi açısından ayrı bir gurur vesilesi olarak görülüyor.