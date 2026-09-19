İlaçlarda prospektüsler kaldırılıyor: 1 Ocak'ta zorunlu olacak

İlaç kutularında Haziran 2026'da başlayan yeni dönem 1 Ocak 2027 itibariyle zorunlu oluyor. İlaçlarda basılı Kullanma Talimatı (prospektüs) artık kutularda yer almayacak.

İSTİSNA ÜRÜNLER DIŞINDA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan düzenleme kapsamında, istisna tutulan ürünler dışında ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) uygulamasına kademeli olarak geçildi.

1 OCAK 2027'DE ZORUNLU HALE GELECEK

Manisa Eczacı Odası, ise yeni sürece ilişkin tüketicilerin ve eczacıların merak ettiği noktalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Düzenlemeye göre 1 Ocak 2027 itibarıyla e-KT kullanımı zorunlu olacak. Basılı Kullanma Talimatı ise isteyenler için sunulmaya devam edebilecek.

EKSİKLİK ANLAMINA GELMEYECEK

Bu süreçte bazı ilaç kutularında basılı prospektüs bulunmaması, doğrudan ambalaj eksikliği anlamına gelmeyecek. Kullanma Talimatı’na elektronik ortamda erişilebilmesi yeterli olacak.

QR KODLA TELEFONDAN OKUTULABİLECEK

Elektronik Kullanma Talimatı’na ulaşmak için ilaç kutusunun dış ambalajında yer alan karekodun (QR kod) telefon veya tablet kamerasıyla okutulması yeterli olacak. Karekod üzerinden ilaca ait Kullanma Talimatı’na elektronik olarak erişilebilecek.

Ancak basılı Kullanma Talimatı bulunmayan ilaç kutusunda QR kod aracılığıyla e-KT’ye de ulaşılamıyorsa, ilacı temin eden kişilerin ilgili ilaç firmasıyla iletişime geçmesi gerekecek.

Elektronik sisteme geçişle birlikte ilaçların kullanım bilgilerine dijital ortamdan erişimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.