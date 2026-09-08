İlaç devi Novartis’te klinik deneme şoku: Hisseler %10 düştü

İsviçreli ilaç devi Novartis, miyotonik distrofi tip 1 tedavisi için geliştirilen Del-desiran adlı ilacın son aşama klinik denemelerde (Faz III HARBOR çalışması) başarısız olduğunu açıkladı. Geliştirilen ilacın, hastaların el kasılmalarını iyileştirmede etkisiz kaldığı ve içi boş, sahte haplarla (plasebo) aynı sonuçları verdiği görüldü. Kas hastalığının en önemli belirtilerinden biri olan elini rahatça açıp kapatma yeteneğinde gözle görülür hiçbir gelişme sağlanamadı.

Bu gelişmenin ardından şirket hisseleri salı günü %10 değer kaybederek tarihinin en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

1. Son Bir Haftadaki Üçüncü Başarısızlık

Del-desiran’ın beklenen sonuçları vermemesi, Novartis için tekil bir olay değil. Bu durum, şirketin klinik denemelerinde son bir hafta içinde yaşanan üçüncü başarısızlık oldu. Peş peşe gelen olumsuz haberler yatırımcı kanadında ciddi bir tedirginlik yarattı.

2. 12 Milyar Dolarlık Yatırıma Ağır Darbe

Başarısızlıkla sonuçlanan Del-desiran, Novartis’in geçtiğimiz yıl nöromüsküler hastalıklar alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Avidity Biosciences’ı yaklaşık 12 milyar dolara satın almasıyla bünyesine kattığı üç deneysel tedaviden biriydi. Şirket, bu büyük satın almanın en önemli kollarından birinde umduğu sonucu alamamış oldu.

3. Şirketten İlk Açıklama ve Gelecek Adımları

Novartis Geliştirme Başkanı ve Baş Tıp Sorumlusu Shreeram Aradhye, karmaşık nöromüsküler hastalıklara tedavi geliştirmenin zorluğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Miyotonik distrofi tip 1 gibi karmaşık bir hastalık için tedaviler geliştirmek zorlu olmaya devam ediyor ve başarısızlıklar bilimsel ilerlemenin bir parçasıdır."

Novartis, çalışma sonuçlarının tamamını analiz ettikten sonra düzenleyici kurumlarla bir araya gelerek ilacın geleceğine karar verecek. Şirket yetkilileri, ciddi nöromüsküler hastalıklar için yeni tedavi yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.