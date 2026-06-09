İlaç devi, kanser tedavisi üzerine çalışan şirketi alıyor

İngiltere merkezli çok uluslu ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Nuvalent şirketini 10,6 milyar dolar bedelle satın almak üzere taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varıldığını kamuoyuna duyurdu.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre GSK, hassas şekilde hedeflenmiş onkoloji (kanser) tedavileri geliştirmeye yoğunlaşan, Boston merkezli ve klinik aşamada faaliyet gösteren biyofarma kuruluşu Nuvalent’i satın alarak bünyesine dahil ediyor.

9,4 MİLYAR DOLARLIK NET YATIRIMLA ÜÇ KRİTİK ÜRÜN TEK ÇATIDA

Ekonomik büyüklüğü 10,6 milyar dolar olarak ilan edilen bu büyük anlaşma, tek bir operasyon kapsamında akciğer kanseri tedavisine yönelik geliştirilen üç kritik ürünü de içeriyor. Satın alınan firmanın elinde bulundurduğu nakit varlıklar toplam tutardan düşüldüğünde, GSK’nin bu operasyon için yapacağı net yatırım miktarının 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

HEDEF 2031 YILINA KADAR 40 MİLYAR STERLİN KAR

Bahse konu satın alma hamlesinin 2027 senesinden itibaren GSK şirketinin ciro ve gelir büyümesine doğrudan katkı sunması öngörülüyor. Ayrıca bu birleşmenin, ilaç grubunun 2031 takvim yılına kadar belirlediği 40 milyar sterlinin üzerindeki satış ve ciro hedefini güçlü şekilde desteklemesi bekleniyor.

ONAY SÜRECİ BU YIL TAMAMLANACAK

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) bu sene içerisinde resmi onay vermesi beklenen satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte GSK, akciğer kanseri tedavisi alanındaki pazar payını ve sektöre giriş süreçlerini büyük ölçüde hızlandırmayı amaçlıyor.