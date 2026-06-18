İkinci el otomobilde en büyük uluslararası dolandırıcılık: "Pert" arabaları sıfır diye sattılar!

2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sigorta şirketleri tarafından hurda olarak sınıflandırılan 220.000'den fazla araç, Avrupa ülkelerine ihraç edildi ve burada yetersiz onarımlardan sonra, şüphelenmeyen müşterilere son derece yüksek fiyatlarla satıldı.

AMERİKA'NIN HURDAYA AYIRDIĞI ARAÇLARI AVRUPA'DA SIFIR GİBİ SATTILAR!"

Araç geçmişi raporları sağlayarak alıcılara yardımcı olan Carfax şirketinin yeni bir raporu , yakın zamanda ortaya çıkarılan ve Avrupa'yı şok eden büyük bir dolandırıcılığın ayrıntılarına ışık tutuyor.

Yayınlanan araç dosyalarından bir örnek, neredeyse tamamen hasar görmüş bir spor otomobilin açık artırmada yaklaşık 10.000 euroya nasıl satın alındığını ve ardından ciddi hasarı gizleyen küçük onarımlardan sonra 50.000 euroya nasıl yeniden satıldığını gösteriyor.

Dahası, rapor, onarımlara ne kadar az para "harcanırsa" kar marjının o kadar yüksek olduğunu, bunun da yolcuların ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği pahasına gerçekleştiğini gösteriyor.

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen ve " Nimmersat " kod adıyla anılan son soruşturma, Litvanya merkezli bir çetenin faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Suç örgütünün üyeleri başlangıçta, kaza sonucu ağır hasar görmüş araçları ABD'deki bayilerden çok düşük fiyatlarla satın alıyordu.

Bu araçlar genellikle ciddi mekanik hasara sahipti ve çoğu zaman tamir edilemez olarak sınıflandırılıyordu . Daha sonra Litvanya'ya taşınıyorlar ve orada yerel tamirhanelerde gelişigüzel ve yüzeysel bir şekilde "tamir ediliyorlardı".

Daha sonra bu araçlar, iyi durumda olduklarına ve saygın profesyoneller tarafından tamamen incelendiklerine ikna olan, hiçbir şeyden şüphelenmeyen alıcılara satıldı. Ancak bazı durumlarda, satışa sunulan araçlarda hava yastığının bile takılı olmadığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yetkililer, yaklaşık 2,3 milyon euro değerinde 116 araca el koymuş , banka hesaplarını dondurmuş, 500.000 eurodan fazla nakit para ve lüks eşyaya el koymuştur.

İÇİNDEN HAVA YASTIĞI BİLE ÇIKMADI

Europol ve yerel yetkililer, çetenin lideri olduğu iddia edilen kişi de dahil olmak üzere çetenin on üyesini tutukladı ve 18 kişi sorguya alındı. Çeteye karışanların çoğu Litvanyalı iken, Rus uyruklu kişiler de şebekede tespit edildi.

Carfax raporu , sözde tamir edilmiş araçların bazılarında güvenlik sistemlerinin yetersiz çalıştığını veya hiç çalışmadığını ortaya koyuyor . Diğer durumlarda ise hava yastıkları eksikti, bazılarının ise şasisinde ciddi hasar vardı.

OPERASYONUN BİLANÇO RAPORU

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) ve Europol'ün ortaklaşa yürüttüğü "Nimmersat" kod adlı operasyonla şebekeye darbe indirildi: