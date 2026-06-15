İkinci el araç piyasasını manipüle eden 176 kişi ve şirkete ceza!

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyatlar ve stokçulukla boğuşan vatandaşa nefes aldıracak hamle Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, piyasada "al-satçı" olarak bilinen ve hiçbir yetki belgesi olmadan kayıt dışı araç ticareti yapan kişilere yönelik dev bir ceza operasyonuna imza attı.

TEK BİR KİŞİYE 1.4 MİLYON TL'YE VARAN CEZA!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan son incelemelerde, yetki belgesi olmadan ikinci el araç sattığı tespit edilen 176 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Denetimlerin ne kadar sertleştiği ceza oranlarına da yansıdı. Yetki belgesiz faaliyet gösteren her bir kişiye kesilen ceza miktarı 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişti. Yani kuralları hiçe sayarak kayıt dışı ticaret yapanların kapısına milyonluk faturalar bırakıldı.

2026 YILINDA DENETİMLER VİTES YÜKSELTTİ

Bakanlık verileri, usulsüz araç ticaretine karşı mücadelenin 2026 yılında çok daha agresif bir hal aldığını gösteriyor. Sadece 2026 yılı içinde kesilen cezaların toplamı 108 milyon TL'yi aşarken, bugüne kadar yetki belgesiz taşıt ticareti yapanlara kesilen toplam ceza miktarı ise 305 milyon TL’ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı kayıt dışı araç ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor:



Yetki belgesiz ticarete ağır yaptırımlar uygulanıyor.



(15.06.2026) pic.twitter.com/ROFGA9osvm — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 15, 2026

Öte yandan, yasalara uygun şekilde çalışan ve yetki belgesi alan işletme sayısı ise 84 bin 804 olarak açıklandı.