İki bakanlık ortak belirledi: Emlak vergisine esas inşaat maliyet bedelleri açıklandı

Emlak vergisi hesaplamalarında temel alınacak önümüzdeki seneye ilişkin bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri netleşti. Konutlar açısından değerlendirildiğinde söz konusu bedeller metrekare başına 604,1 Türk Lirası ile 27 bin 712,26 Türk Lirası aralığında değişiklik gösterecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ vasıtasıyla, emlak vergisi matrahına esas teşkil edecek gelecek yılın bina metrekare normal inşaat maliyet değerleri kategori kategori belirlendi.

MESKEN BİNALARINDA METREKARE MALİYET SINIRLARI

Yayımlanan tebliğ hükümlerine göre; mesken nitelikli binalarda metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin alt ve üst limitleri inşaatın sınıfına göre şu şekilde sıralandı:

Lüks İnşaatlar: Metrekare başına en düşük 12 bin 642,67 Türk Lirası, en yüksek 27 bin 712,26 Türk Lirası.

Birinci Sınıf İnşaatlar: Metrekare başına en düşük 5 bin 335,40 Türk Lirası, en yüksek 18 bin 532,07 Türk Lirası.

İkinci Sınıf İnşaatlar: Metrekare başına en düşük 3 bin 758,56 Türk Lirası, en yüksek 12 bin 555,79 Türk Lirası.

Üçüncü Sınıf İnşaatlar: Metrekare başına en düşük 1.269,61 Türk Lirası, en yüksek 8 bin 551,49 Türk Lirası.

Basit İnşaatlar: Metrekare başına en düşük 604,1 Türk Lirası, en yüksek 3 bin 856,64 Türk Lirası.

DİĞER BİNA TÜRLERİ DE YENİDEN DÜZENLENDİ

Resmi Gazete'de ilan edilen düzenleme kapsamında sadece konutlar değil, ticari ve kamusal alanlar da yeniden fiyatlandırıldı. Tebliğ ile fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz niteliğindeki yapıların bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin de yeniden hesaplanarak güncellendiği bildirildi.