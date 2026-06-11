İhracatta gerileme: Yüzde 9,3 düştü

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk 5 ayına ait ihracat verilerini açıkladı.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre, bahse konu olan 5 aylık süreçte ihracat yüzde 0,3 oranında sınırlı bir yükselişle 111 milyar 169 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu zaman zarfında 40 şehirde ihracat artışı kaydedilirken, 21 kent 1 milyar dolar sınırının üzerinde dış satım yapma başarısı gösterdi.

MAYIS AYININ LİDERİ İSTANBUL OLDU

Faaliyet gösterilen iller esas alınarak yapılan mayıs ayı ihracat sıralamasında İstanbul, 4 milyar 495 milyon dolarlık hacimle listenin ilk basamağında yer buldu. İstanbul'un ardından 3 milyar 60 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 79 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 762 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 156 milyon dolarla Ankara sıralandı.

Bu şehirleri takip eden ikinci beşli grupta ise Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa konumlandı.

SANAYİ KENTLERİNDE MAYIS AYINDA DIŞ SATIM ÇAKILDI

Bakanlığın yayımladığı veri tablosu, mayıs ayındaki sert daralmayı da gözler önüne serdi. Mayıs 2026 döneminde toplam ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında gerileyerek 22 milyar 504 milyon dolara düştü.

Mayıs 2025'te 24 milyar 816 milyon dolar olan ihracat rakamlarında en dikkat çekici gerileme yüzde -25,3 ile Manisa'da, yüzde -16,9 ile Gaziantep'te ve yüzde -15,6 ile Kocaeli'nde kaydedildi. Buna karşın Ankara yüzde 28,5'lik ivmeyle en belirgin yükselişi yakalayan şehir olurken; Adana yüzde 2,9 ve İzmir yüzde 1,0 oranında artış yakalayan diğer bölgeler arasında yer aldı.

Geçen senenin mayıs dönemine kıyasla dış satım tutarını miktar bazında en çok yükselten iller listesinde ise Ankara 300 milyon dolarlık yukarı yönlü farkla birinci, Osmaniye 29 milyon dolarla ikinci, Şırnak 26 milyon dolarla üçüncü, İzmir 20 milyon dolarla dördüncü ve Elazığ 13 milyon dolarla beşinci sırada kendine yer buldu.

BAKANLIKTAN STRATEJİ VURGUSU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüksek katma değer ihtiva eden ve rekabet gücü yüksek olan ihracat vizyonu doğrultusunda, pazar ile ürün yelpazesini çeşitlendirmeye yönelik politika ve stratejilerin kararlılıkla tatbik edilmeye devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada ek olarak, dış satımın ülke geneline güçlü bir biçimde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, yerel bazda tesis edilen üretim ile istihdam artışları neticesinde daha müreffeh bir Türkiye tablosunun amaçlandığı ifade edildi.