İhracatın artışı yetmedi: Dış ticaret açığı büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı geçici dış ticaret istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı.

HAZİRAN AYINDA AÇIK YÜZDE 26,2 BÜYÜDÜ

Genel ticaret sistemi verileri ışığında, 2026 yılının haziran ayında dış satım (ihracat) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 oranında yükseliş göstererek 24 milyar 915 milyon dolar seviyesine çıktı. Ancak aynı dönem zarfında dış alım (ithalat) da yüzde 23 oranında artarak 35 milyar 285 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.

İthalattaki bu hızlı yükselişin sonucunda, haziran ayındaki dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 26,2 gibi ciddi bir oranda büyüdü ve 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara fırladı. Geçtiğimiz yılın haziran ayında yüzde 71,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yıl yüzde 70,6 düzeyine geriledi.

YILIN İLK YARISINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 53 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Ocak ile haziran aylarını kapsayan yılın ilk altı aylık periyodunda ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar oldu. Buna karşılık ithalat yüzde 4,6 oranında artışla 189 milyar 120 milyon dolar seviyesine tırmandı.

Yılın ilk yarısı itibarıyla toplam dış ticaret açığı yüzde 7,4 oranında genişleyerek 53 milyar 140 milyon dolara ulaştı. Söz konusu altı aylık dilimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,6 seviyesinden yüzde 71,9'a düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ TABLO

Parasal olmayan altın ve enerji ürünleri hesaplamanın dışında bırakıldığında; haziran ayındaki ihracat yüzde 23,2'lik artışla 23 milyar 302 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,3'lük yükselişle 28 milyar 16 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu spesifik grup özelinde dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 23,8'lik büyüme ile 51 milyar 318 milyon dolara çıktı. Enerji ve altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak gerçekleşti.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ İMALAT SANAYİ

Haziran ayı ihracat verileri ekonomik faaliyet kollarına göre incelendiğinde, pastadaki en büyük payı yüzde 93,7 ile imalat sanayi aldı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 3,5 olurken, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 2 seviyesinde kaldı.

İthalat tarafında ise ara mallarının ağırlığı hissedildi. Ara malları yüzde 71,4 ile ithalatta ilk sırayı çekerken, tüketim malları ile sermaye mallarının payları eşit oranda, yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

ZİRVEDEKİ ÜLKELER: ALMANYA VE ÇİN

Haziran ayında Türkiye'nin en çok dış satım yaptığı ülke 1 milyar 971 milyon dolarlık hacimle Almanya oldu. Almanya'nın ardında sırasıyla ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya yer aldı. Sadece bu ilk beş ülkeye gerçekleştirilen ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 29'unu teşkil etti.

Dış alımda (ithalat) ise Çin, 5 milyar 276 milyon dolarlık tutarla ilk sıradaki yerini korudu. Çin'i sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İtalya izledi. En çok ithalat yapılan bu ilk beş ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 41,6 olarak ölçüldü.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE İHRACAT DÜŞTÜ, İTHALAT FIRLADI

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış istatistiklere bakıldığında; haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalış gösterirken, ithalat yüzde 7,1 oranında artış kaydetti. Sadece takvim etkilerinden arındırılmış seride ise haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9, ithalatı da yüzde 8,7 oranında yükseldi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI

Verilere göre, haziran ayı içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 4,4 oranında gerçekleşti. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatındaki payı ise yüzde 12,1 olarak hesaplandı. Ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık süreçte yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki oranı yüzde 3,5'te kalırken, ithalattaki payı yüzde 12 seviyesinde seyretti.