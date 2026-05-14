İflas eden fabrika ve dev arazi icradan satışa

Kartepe İbrikdere Mahallesi’nde yer alan ve 2008 yılında faaliyete geçen Elimsan'a, 5 Haziran 2024’te iflas kararı verildi. Süreç içinde çalışanların işten çıkarılmasıyla üretim tamamen durduruldu. 26 Şubat 2025 tarihinde iflası resmen açıklanan Elimsan fabrikasında bulunan makineler icradan satışa çıkarılırken alacaklılar için ise alacaklılar toplantısı düzenlendi.

Kocaeli İcra Dairesi Müdürlüğü, bugün Elimsan tesisinin yer aldığı alanın satışına ilişkin açık artırma ihalesinin tarihini açıkladı.

Duyuruda, “Taşınmaz üzerinde 11 adet yapı olduğu, ayrıca girişte güvenlik kulübesi ve ofis binası bulunduğu ancak tüm yapıların uzun süredir atıl ve bakımsız durumda olduğu, kullanılmamaktan ve bakımsızlıktan dolayı yıpranmalarının olağandan fazla arttığı, peyzaj ve ağaçların bakımsız ve atıl durumda olduğu, yol, tretuvar, bordür ve spor tesislerinin atıl vaziyette olduğu” ifadeleri yer aldı.

1 MİLYAR 444 MİLYONDAN SATIŞA ÇIKACAK

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, 175 bin metrekare sanayi tesis alanında kalan fabrika ve arazisi için güncel piyasa sürüm değeri 1 milyar 347 milyon 500 bin 144 TL, yapıların değeri ise 97 milyon 289 bin 70 TL olmak üzere toplam muhammen bedel 1 milyar 444 milyon 789 bin 224 TL olarak belirlendi.

İLK ARTIRMA HAZİRAN AYINDA

Söz konusu açık artırma kapsamında birinci artırmanın 11 Haziran’da saat 10.32’den 18 Haziran saat 10.32’ye, ikinci artırmanın ise 14 Temmuz saat 10.32’den 21 Temmuz saat 10.32’ye kadar yapılacağı açıklandı. Söz konusu satışın esatis.uyap.gov.tr üzerinden yapılacağı öğrenildi.