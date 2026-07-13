İddia: Türkiye savunma bankasına kurucu üye oluyor

Türkiye'nin, Kanada’nın liderliğinde projelendirilen Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'na kurucu ortak sıfatıyla dahil olacağını ilgili Kanada makamlarına resmi kanallardan ilettiği iddia edildi.

SON KARARA BAĞLANDI

Haber ajansı Reuters'e konuya dair beyanatlarda bulunan bir Türk ekonomi yetkilisi, Ankara idaresinin organizasyona dahil olma kararını kesin olarak bildirdiğini aktardı. Gerçekleştirilen bu hamle ile birlikte Ankara, geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından masaya gelen bu uluslararası finansal girişime resmen ortaklık vermiş oldu.

Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından hafta sonu yapılan ilk duruma dair incelemelerde, Türkiye'nin kuruluşa katılım safhasını masaya yatırdığı ifade edilmişti. Ancak Reuters haber ajansına verilen son resmi bilgi, Ankara'nın katılım konusundaki niyetini netleştirerek son karara bağladığı ileri sürüldü.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara sınırları içinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi esnasında kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede, Kanada idaresiyle eş zamanlı olarak Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Türkiye ve Ukrayna devletlerinin bu yeni finansal kuruluşa dahil olma sözü verdiğini ilan etmişti.

SAVUNMA YATIRIMLARINA 100 MİLYAR STERLİNLİK FİNANSMAN HEDEFİ

Genel merkezi Kanada sınırları içinde kurgulanacak olan Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nın ana varlık gayesi, paralel güvenlik stratejilerine sahip olan ittifak ülkelerinin savunma sanayisi güçlerini yukarı taşıyacak projelere uzun vadeli, düşük maliyetli kredi ve fon aktarımı sağlamak olarak öne çıkıyor.

Yapılan stratejik planlamalar uyarınca söz konusu finans kuruluşu, 100 milyar sterlin (takriben 134 milyar dolar) seviyesine kadar ulaşacak bir kredi hacmi yaratarak savunma sanayi yatırımlarını, askeri altyapı çalışmalarını ve ulusal direnç modellerini fonlamayı amaçlıyor. Bu finansal hamle, son yıllarda Avrupa coğrafyasında ve NATO üyesi ülkelerde ivme kazanan askeri harcamalar ile yeniden silahlanma adımlarının bütçe yönetiminde kritik bir kaldıraç rolü üstlenecek.

YENİ ÜYELERLE GENİŞLEYEBİLECEK

Kuruluş aşamasındaki ortaklar arasında Kanada'nın haricinde diğer G7 ülkelerinden herhangi bir aktörün yer almıyor oluşu, bankanın ilk etapta ortaya koyacağı finansal gücün büyüklüğüne dair birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bu duruma karşılık Kanada Dışişleri Bakanı, Reuters'e sunduğu özel açıklamada, bankanın ilerleyen süreçte yeni katılım sağlayacak olan ülkelere kapısının sonuna kadar açık kalacağını ve önümüzdeki dönemde çok daha fazla devletin ortaklık kurmasını beklediklerini bildirdi. Türkiye'nin kurucu ülkeler listesinde yer alması ise Ankara'nın NATO şemsiyesi altındaki askeri iş birliklerini kuvvetlendirme ve savunma sektörü alanında uluslararası kredi imkanlarını çeşitlendirme hamlesinin yeni bir halkası olarak yorumlanıyor.