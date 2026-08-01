İcradan aldı hayrını görmedi! 10 milyon lirayı 6 günde batırdı

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde icra yoluyla satışı gerçekleştirilen Sefora isimli kuru yük gemisi su alarak battı. 10 milyon 637 bin 550 lira muhammen bedel üzerinden altı gün önce yeni sahibini bulan 54 yaşındaki kuru yük gemisinin, kıç kısmından su almaya başladığı ve kısa bir süre içerisinde dibe oturduğu bildirildi.

5 MAYIS 2023'TEN BU YANA ATIL DURUMDAYDI

HaberDeniz'de adlı haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu gemi 5 Mayıs 2023 tarihinden bu yana atıl bir şekilde bekliyordu. Kocaeli Hereke Demir Bölgesi'ne demirleyen Sefora adlı kuru yük gemisi, o dönem armatörü tarafından kendi kaderine terk edilmişti.

MAAŞSIZ VE ERZAKSIZ KALAN MÜRETTEBATI DADDER KURTARDI

Geminin terk edilmesiyle birlikte içindeki mürettebat da büyük bir mağduriyet yaşamıştı. Gemide görevli olan 6 Ukraynalı, bir Kazakistanlı ve bir Azerbaycanlı olmak üzere toplam sekiz denizci aylarca mahsur kalmıştı.

Maaşlarını alamayan ve yiyecek erzakları tükenen denizcilerin yardımına Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DADDER) yetişmişti. Derneğin girişimleriyle denizciler ilk olarak bir otele yerleştirilmiş, daha sonra da güvenli bir şekilde kendi ülkelerine gönderilmişti.