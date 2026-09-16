İçme sütünde her şey sil baştan! Hepsine doğal denmeyecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme sütlerinde yağ ve şeker oranlarından "doğal" ifadesinin kullanımına kadar birçok alanda yeni bir düzenlemeye gitti.

Yeni kurallarla bazı yağ oranlarının ve şeker türevlerinin kullanımına sınırlama getirilirken, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmeleri için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin artırılması ve tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle içme sütlerinde yağ sınıflandırması yeniden belirlendi.

Daha önce kullanılan ara yağ oranları tamamen kaldırılırken, sınıflandırma tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere dört ana kategoride yeniden düzenlendi. Belirlenen bu sınıflandırmalar dışında farklı yağ oranlarıyla içme sütlerinin piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek.

ŞEKER KULLANIMINA SIKI SINIR GETİRİLDİ

Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni miktarına ilk kez en az yüzde 1 sınırı getirildi. İçme sütlerine eklenebilecek şeker miktarı kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranı ise yüzde 9,5 ile sınırlandırıldı. Sakkaroz dışında glukoz ve fruktoz şurubu gibi diğer şeker türevlerinin kullanımının da önüne geçildi. Yeni düzenlemeyle birlikte içme sütlerinde aroma verici olarak yalnızca doğal aroma vericilerin kullanılmasına müsaade edilecek.

"DOĞAL" İFADESİ HER SÜTTE KULLANILAMAYACAK

Tebliğ ile birlikte ambalajlar üzerinde yer alan "doğal" ifadesinin kullanımına da kati kurallar getirildi. Buna göre bu ifade yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütleri için geçerli olacak. "Doğal" olarak tanımlanan sütlerde hiçbir katkı maddesi, çeşni maddesi veya aroma verici gibi ilave bileşenler yer alamayacak. Laktozsuz ve laktozu azaltılmış sütlerde ise "doğal" ifadesine kesinlikle yer verilemeyecek.

Öte yandan gıda mevzuatında yer alan "süt bazlı içecek" tanımı da tebliğden tamamen çıkarıldı. Bakan Yumaklı, piyasada bu tanıma uyan herhangi bir ürün bulunmadığı için söz konusu değişikliğin yapıldığını belirtti. 16 Eylül 2026 tarihinden önce faaliyet gösteren işletmelerin, yeni düzenleme hükümlerine 31 Mart 2027 tarihine kadar tam uyum sağlaması zorunlu kılındı.