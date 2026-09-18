IBAN'a 'Borç' ve 'Kira' yazanlara kötü haber! Maliye bu ödemeleri tek tek inceliyor

Kira, alışveriş ve borç ödemeleri gibi birçok işlem artık günümüzde IBAN üzerinden yapılıyor. Ancak para gönderirken açıklama kısmına yazılanlar da önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK, banka hesaplarındaki hareketleri tek tek inceliyor.

MALİYE DEKONTUN BU KISMINA BAKIYOR

Para gönderirken yazılan "Açıklama" bölümü, işlemin ne için yapıldığını gösteriyor. Bu nedenle açıklamanın yanlış, yanıltıcı veya eksik yazılması, yapılan işlemin ayrıca incelenmesine neden olabiliyor.

"KİRA" YAZIYORSANIZ DİKKAT EDİN

Banka transferlerinde "Kira", "Kira Ödemesi" veya "Kira Bedeli" yazılarak düzenli şekilde para gönderilmesi, bu paranın kira geliri olup olmadığının kontrol edilmesine neden olabiliyor.

Evini kiraya veren kişilerin elde ettiği kira geliri için beyanname verme yükümlülüğü bulunuyor. Düzenli olarak kira açıklamasıyla para alan kişinin bu geliri vergi dairesine bildirip bildirmediği kontrol edilebiliyor.

AÇIKLAMAYI BOŞ BIRAKMAK DA SORUN ÇIKARABİLİR

Para gönderirken açıklama kısmını boş bırakmak veya sadece nokta koymak da ileride sorun yaşanmasına neden olabilir. Metinde aktarılan Yargıtay uygulamasına göre, açıklama kısmında herhangi bir bilgi bulunmayan bazı banka transferleri mevcut bir borcun ödenmesi olarak değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle bir yakına borç para veriliyorsa, paranın neden gönderildiğinin açıklama kısmında açıkça yazılması önem taşıyor.

"BORÇ" YAZIP GÖNDERENLER DE DİKKAT ETMELİ

Bazı kişiler ticari satışlardan gelen paraları "Borç", "Emanet para" veya "Borç iadesi" şeklinde gösterebiliyor. Ancak aynı hesaba çok sayıda farklı kişiden sürekli olarak "borç" açıklamasıyla para gelmesi halinde bu ödemelerin gerçekten borç olup olmadığı incelenebiliyor.

Taraflar arasında resmi bir borç sözleşmesi veya senet bulunmuyorsa, işlemin gerçek niteliği vergi incelemesinde değerlendirilebiliyor.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPANLAR DA MERCEK ALTINDA

Bir işletmeden veya sosyal medya üzerinden ürün ya da hizmet satın alırken açıklama kısmına "X ürün bedeli", "elbise parası", "hizmet bedeli" veya sipariş numarası yazılabiliyor.

Bu tür ödemelerde satıcının fatura veya fiş düzenleyip düzenlemediği kontrol edilebiliyor. Ödeme yapıldığı sırada fatura bulunmaması halinde işletmeye özel usulsüzlük cezası uygulanabilir. Ödemeyi alan kişinin IBAN hesabı da incelemeye alınabilir.

İşletmelerin müşterilerini kredi kartı veya nakit yerine zorunlu olarak şahsi IBAN'lara yönlendirmesi de mevzuata aykırı olabiliyor.

20 KARAKTER KURALIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTI

Para transferlerinde "20 karakter" kuralıyla ilgili farklı düzenlemeler ve haberler bulunuyor. Ancak tüm yüksek tutarlı EFT ve havalelerde herkes için geçerli genel bir 20 karakter zorunluluğunun yürürlükte olduğuna dair doğrulama bulunmuyor.

2025'te hazırlanan MASAK Genel Tebliği taslağında ise EFT, FAST ve havale gibi bazı elektronik transferlerde belirli işlem türleri için en az 20 karakterlik açıklama yazılması öngörülmüştü. Taslakta işlem türünün "diğer" veya "bireysel ödeme" olarak seçilmesi durumunda bu açıklamanın istenmesi düzenlenmişti.

PARA GÖNDERİRKEN NE YAZMALI

Para gönderirken en önemli nokta, paranın neden gönderildiğini doğru şekilde yazmak. Borç veriliyorsa "Borç verme", araç alımı yapılıyorsa "Araç satış peşinatı", eğitim gideri gönderiliyorsa "Çocuğun eğitim gideri" gibi işlemin gerçek amacını anlatan ifadeler kullanılabilir.

Ticari veya resmi işlemlerde ise fatura numarası, sözleşme tarihi, tapu veya ruhsat bilgileri gibi detaylar açıklama kısmına eklenebilir.

Dekontların sözleşme ve faturalar gibi belgelerle birlikte saklanması da ileride işlemin neden yapıldığını kanıtlamak açısından yardımcı olabilir.