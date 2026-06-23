IBAN paylaşımına yeni ceza düzenlemesi geliyor

Haksız menfaat sağlamak amacıyla banka hesap ve IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen ve dolandırıcılık mağdurlarını korumayı amaçlayan bu çalışma, yarın TBMM Adalet Komisyonundaki 12. Yargı Paketi görüşmelerinde ya da Genel Kurul aşamasında önergeyle teklife eklenmesi bekleniyor.

Düzenleme kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesine yeni bir fıkra eklenerek müstakil bir hüküm oluşturulacak ve bu kişilere, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis öngören mevcut "nitelikli dolandırıcılık" suçu yerine doğrudan bu yeni maddeden hapis cezası verilecek.

TBMM'DE YARIN KRİTİK ÖNERGE VERİLEBİLİR

Çalışmanın tamamlanması halinde, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine, TBMM Adalet Komisyonunun yarınki toplantısında veya Genel Kurul aşamasında önergeyle madde eklenecek.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YERİNE YENİ HÜKÜM

Haksız menfaat için IBAN bilgilerini paylaşanlar adına TCK'nin 158. maddesine eklenecek yeni fıkrayla müstakil düzenleme yapılacak. Suçla etkin mücadele kapsamında sanıklara 3-10 yıl arası nitelikli dolandırıcılık maddesi yerine doğrudan bu yeni hükümden hapis cezası verilecek. (AA)