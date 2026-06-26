IBAN düzenlemesi geliyor! Binlerce kişiyi etkileyecek

Banka hesaplarını üçüncü şahıslara kullandıran yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yasal düzenleme, 12. Yargı Paketi içerisine dahil edildi. TBMM Adalet Komisyonu aşamasında olan tasarıya, AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla sunulan önerge doğrultusunda, hesaplarını dolandırıcılık faaliyetleri için tahsis edenlerin cezalarında yüzde elli oranında indirime gidilmesi planlanıyor.

MEVCUT KANUNDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Halihazırda yürürlükte olan kanunlara göre, bilişim sistemleri yahut banka hesapları vasıtasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri "nitelikli dolandırıcılık" kategorisinde işlem görüyor.

Türk Ceza Kanunu uyarınca bu suçun ağırlığına bağlı olarak failler hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Meclis'e verilen önergeyle birlikte söz konusu kanunun "Nitelikli dolandırıcılık" başlıklı maddesine yeni bir fıkra ilave edilecek. Yapılacak değişiklikle, şayet kişinin suça iştiraki yalnızca kendine veya bir başkasına ait ödeme araçlarının, banka hesaplarının kullanılmasını sağlayan bilgileri ya da araçları vermekle sınırlı kalmışsa, kişiye verilecek hapis cezası yarı oranında düşürülecek.

ZARAR 6 AY İÇİNDE KARŞILANMAK ZORUNDA

Getirilen bu ceza indiriminden faydalanabilmenin en temel şartı ise asıl mağdurun maddi kaybının telafi edilmesi olacak. İlgili teklife göre, mahkeme tarafından yapılacak ihtardan itibaren faillerin altı ay süre içerisinde mağdurun uğradığı zararı tazmin etmesi veya aynen geri vermesi durumunda indirim hükümleri devreye girecek. Eğer bu altı aylık zaman diliminde asıl mağdur tarafa tam ödeme yapılmazsa ceza indiriminden yararlanılamayacak.

Ayrıca bu süreç zarfında, zarar bütünüyle karşılanana dek cezaların infazının durdurulması ya da ertelenmesi yönünde bir karar verilemeyecek. Tüm şartların yerine getirilip zararın eksiksiz tazmin edilmesi durumunda ise sanıklar hakkında verilecek cezanın ertelenmesine ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilecek.

350-400 BİN DOSYA DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAK

Hazırlanan yeni düzenlemenin etki alanı da genişletilecek. Türkiye gazetesinin haberine göre yasa yürürlüğe girdiğinde; yargılama süreci devam edenler, soruşturma ile kovuşturma safhasında olanlar ve hükmü kesinleşerek dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan tüm kişiler bu indirim hakkından faydalanabilecek. Yapılan öngörülere göre yaklaşık 350 ile 400 bin arasındaki dosyanın yeni paketin kapsamına girmesi bekleniyor.

AKP CEPHESİNDEN 'GERİ ADIM DEĞİL' SAVUNMASI

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yapılan yasa değişikliğinin suçu organize eden asıl dolandırıcıları kapsamadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişiler hakkında mevcut cezai yaptırımlar aynen uygulanmaya devam edecektir. Organize dolandırıcılıkla mücadelemizde en küçük bir geri adım söz konusu değildir. Düzenleme yalnızca, suça katkısı, banka hesabını veya hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları vermekle sınırlı kalan kişiler bakımından daha ölçülü bir değerlendirme yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca gerçek mağdurların zararlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Böylece mağdurun zararının karşılanmasını teşvik eden mekanizmaların daha etkin işletilmesi mümkün olacak, hem mağdurun zararı daha kolay giderilecek hem de ceza adaletinin amaçlarına daha uygun sonuçlara ulaşılacaktır”