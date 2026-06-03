Honda kapatıyor, Toyota direniyor: 24 milyon wonluk 'Dolphin' Japonları Güney Kore'den nasıl kovdu?

Bu yıl Nisan ayında, Çin otomobilleri Güney Kore'de yeni tescil edilen ithal otomobiller arasında 2.023 adet satışla üçüncü sırada yer aldı ve pazarın %6'sını temsil etti.

Verilere göre, Japonya'da üretilen otomobiller toplam araç kayıtlarının %5,8'ini oluşturarak 1.974 adetlik bir paya sahip.

ÇİN OTOMOBİLLERİ JAPON DEVLERİNİ HARİTADAN SİLİYOR!

Nisan ayında Güney Kore'de tescil edilen ithal otomobil sayısı yaklaşık 34.000 adetti. Avrupa yapımı otomobiller 16.800 adetle ilk sırada yer alırken, Amerikan yapımı otomobiller 13.600 adetle ikinci sırada yer aldı.

Çin ve Japonya'da üretilen otomobiller sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

KAIDA'ya göre, Çin yapımı elektrikli araçların Güney Kore'deki satışları 2026 yılının ilk çeyreğinde 25.000 adede ulaşarak bir önceki yıla göre yaklaşık %286'lık bir artış ve Güney Kore pazarının %36,5'ini oluşturdu.

Güney Kore'de satılan Tesla Model Y otomobillerinin çoğu Çin'de üretiliyor. BYD'nin ilk çeyrek satışları 3.968 adede ulaşarak bir önceki yıla göre neredeyse 400 kat arttı. Amiral gemisi Dolphin modelinin fiyatı yaklaşık 24,5 milyon Kore wonu olup önemli bir fiyat avantajı sağlıyor.

Japon otomobil üreticileri Güney Kore pazarındaki varlıklarını azaltmaya devam ediyor. Honda daha önce 2026 yılının sonuna kadar ülkede otomobil satışlarını durduracağını açıklamıştı. Nissan ise 2020 yılında Güney Kore pazarından çekilmişti. Şu anda sadece Toyota ve Lexus satış kanallarını koruyor.

Nisan ayında Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia, bir önceki yıla göre %8,8 düşüşle toplamda yaklaşık 117.000 araç sattı, ancak yine de %70'in üzerinde pazar paylarını korudular.