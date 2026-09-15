Hizmet üretiminde kritik sektörlerde erime

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

Açıklanan rakamlara göre, hizmet üretim endeksi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında artış gösterdi. Sektörlerin büyük bölümünde yükseliş yaşanırken, yıllık verilerdeki bazı hizmet gruplarında görülen düşüşler dikkat çekti.

Yıllık bazda en güçlü artış yüzde 7,9 oranla bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 5,5 artışla mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler, yüzde 5,3 artışla konaklama ve yiyecek hizmetleri, yüzde 2,8 artışla ise ulaştırma ve depolama hizmetleri takip etti.

Buna karşılık, yıllık bazda gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,3 oranında gerileme kaydetti.

AİYLIK ARTIŞ YÜZDE 1 OLDU

Hizmet üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1 oranında yükseliş gösterdi.

Aylık bazda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 ile en yüksek artışı yakalayan sektör olurken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,3 oranında arttı.

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,3, bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 0,9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 0,2 oranında sınırlı artışlar görüldü. Buna karşılık, ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık bazda yüzde 0,1 oranında geriledi.