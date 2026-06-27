Hibe programı açıldı: Faturaların yüzde 30'unu devlet karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği süreçlerini geliştiren ve karbon salınımlarını aşağı çeken ticari organizasyonları performans odaklı hibe teşvikleriyle desteklemek üzere Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı'nı hayata geçiriyor.

HANGİ İŞLETMELERE VERİLECEK?

Söz konusu uygulama dâhilinde aranan performans şartlarını sağlayan ticari işletmelere, enerji harcamalarının yüzde 30'u oranında hibe desteği sunulacak.

Bakanlık kanadından gerçekleştirilen resmi bilgilendirmeye göre, EKA Destek Programı vasıtasıyla sanayi tesisleri, ticari nitelikteki binalar ve hizmet alanında faaliyet gösteren büyük işletmelerin spesifik enerji tüketimlerini, enerji yoğunluklarını ya da karbon emisyon oranlarını düşürmeleri teşvik edilecek.

Projeyle birlikte enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim aşamasındaki maliyetlerinin aşağı çekilmesi, uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin desteklenmesi ve düşük karbon bazlı ekonomik modele geçişin hızlandırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği üstleneceği 2026 yılına özel bir uygulama olarak karbon emisyon yoğunluğu kriterine öncelik tanınacak.

Gerçekleştirilen başvurular arasından karbon salınımını en üst düzeyde azaltmayı başaran şirketler bu mali destekten faydalanabilecek. Sanayi alanında ilk 10, hizmet sektörü ve ticari binalarda ise ilk 10 işletme olmak üzere toplamda yalnızca 20 ticari kuruluşa hibe dağıtımı yapılacak. Aranan performans kriterlerine ulaşan bu işletmelere, başvuru yaptıkları dönemdeki yıllık enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe şeklinde ödenecek.

DESTEK ÜST LİMİTİ 18 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

EKA Destek Programı kapsamında 2026 senesi için uygulanacak en yüksek destek sınırı 18 milyon 61 bin 775 Türk lirası olarak ilan edildi. Ödenecek bu destek tutarı her yıl yeniden değerleme oranları dikkate alınarak güncellenecek. İşletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonu tabanıyla işleyen Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) platformu üzerinden dijital ortamda yapabilecek. Yapılacak teknik inceleme ve doğrulama operasyonlarının tamamlanmasının ardından performans kriterlerini eksiksiz karşılayan şirketler, bütçe olanakları çerçevesinde fonlanacak.

YATIRIM VE PERFORMANS BİRLİKTE DESTEKLENECEK

Bakanlık, hâlihazırda uygulamada olan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı dâhilinde de enerji verimliliği odaklı yatırımların yüzde 30'una kadar, 27 milyon 92 gümüş 663 Türk lirasına ulaşan hibe desteği vermeyi sürdürüyor.

EKA Destek Programı'nın da resmen devreye alınmasıyla birlikte ticari işletmeler, hem enerji verimliliğine yönelik yatırım safhasında hem de yatırımın tamamlanmasının ardından yakaladıkları somut performans çıktılarına göre çifte destek alma imkanına kavuşacak.