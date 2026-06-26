Her sayfada imza yok diye işçiye hakkını vermeyen patrona Yargıtay'dan soğuk duş!

İşverenlerin, çalışanların alın terinin üzerine konmak için sözleşmelerdeki en ufak bürokratik eksiklikleri bahane etme kurnazlığına Yargıtay "dur" dedi.

Bir şirkette usta pozisyonunda görev yapan çalışan, işvereniyle maaşına ek bir ödeme konusunda mutabakata vardı. İmzalanan sözleşme kapsamında, çalışana hizmet bedeli olarak fabrikanın bağımsız bir bölümünün devredileceği kararlaştırıldı. Ancak sözleşmenin gereklilikleri yerine getirilmeyip mülk çalışana teslim edilmeyince, mağdur olan çalışan hakkını aramak için yargıya başvurdu.

İŞVERENDEN 'HER SAYFADA İMZA YOK' SAVUNMASI

Davalı konumundaki şirket, mahkemedeki savunmasında sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia etti. İşveren tarafı, sayfalarca süren sözleşmenin tamamında şirket yetkilisinin kaşe ve imzasının bulunmadığını, bu sebeple devir işleminin hukuken bir geçerliliği olmadığını ileri sürdü. AA'nın aktardığına göre durumu inceleyen yerel mahkeme, sözleşmenin her sayfasında imza yer almadığı gerekçesiyle işvereni haklı bularak satışı iptal etti.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAFTAN ÇALIŞAN ALEYHİNE KARAR

Yerel mahkemenin bu kararının ardından sözleşmesi iptal edilen alıcı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de yapılan itirazları reddederek yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Hukuk mücadelesini bırakmayan çalışan, son çare olarak kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay'ın önüne geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tüm çalışanları yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ: HER SAYFADA KAŞE ZORUNLU DEĞİL

Yargıtay tarafından alınan kararda, iş sözleşmesinin tüm sayfalarında imza veya kaşe bulunmasının zorunlu olmadığı vurgulandı. Son sayfada bulunan imzanın, sayfaların birbirini takip ettiğinin anlaşılması durumunda sözleşmeyi bağlayıcı kıldığı hatırlatıldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bozma kararında aynen şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içeriğine göre belirsiz süreli iş sözleşmesi ile birlikte davacıya ücret dışında 250 bin TL tutarında hizmet bedeli ödenmesi kararlaştırılmış; bu bedelin karşılığında iş sözleşmesinde belirtilen adreste yer alan bağımsız bölümün işçiye devri konusunda anlaşma yapılmıştır. Sözü edilen iş sözleşmesinin bütün sayfaları davalı işverence imzalı olup son sayfada ayrıca davalı Şirketin kaşesi de yer almaktadır. İş sözleşmesinin tüm sayfalarının imzalı olması karşısında; Mahkemelerce, son sayfa dışındaki sayfalarda davalı işverenin kaşesi olmadığı gerekçesiyle talep konusunun dayanağını teşkil eden sözleşme hükmüne değer verilmemesi doğru olmamıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması, İş Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi."