Her kafadan ayrı ses çıkıyor: Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?

Küresel ekonomideki belirsizlikler, ABD-İran savaşı ve merkez bankalarının para politikaları altın piyasasını yeniden şekillendiriyor. Federal Rezerv (Fed) hamleleri, reel faiz oranları ve jeopolitik risklerin etkisiyle dünya devi 5 banka stratejik altın tahminlerini güncelledi.

HANGİ BANKA NE DEDİ?

İşte o kurumların analizleri:

GOLDMAN SACHS: Banka, merkez bankalarının altın alımlarının kısa vadeli faiz baskılarına rağmen fiyatları desteklediğini vurguladı. Analist Lina Thomas, mayıs ayındaki 81 tonluk alımın, 2022 öncesindeki 17 tonluk ortalamaya göre ciddi bir artışa işaret ettiğini belirtti. Goldman Sachs, gelişmekte olan ülkelerin rezerv çeşitlendirme eğilimini "çok yıllı bir süreç" olarak tanımlıyor ve 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolarlık tahminini koruyor.

HSBC: Portföy çeşitlendirme özelliğini koruduğunu belirttiği altının, kısa vadede yüksek reel faiz ve güçlü dolar nedeniyle dar bir fiyat aralığında kalacağını öngörüyor. Ocak ayında 5.598 dolarla zirveyi gören altının, hisse senetleriyle benzer hareket ederek geleneksel güvenli liman işlevini kısmen yitirdiğini ifade eden banka, merkez bankası alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden girişlerle yıl sonuna kadar ilave artış bekliyor.

BERNSTEIN: Reel faizlerin etkisiyle nisan ayındaki 4.650 dolardan haziran sonunda 4.000 dolara gerileyen ons altın için 2026 yılı ortalama fiyat tahminini 4.533 dolara yükseltti. Nisan-haziran dönemindeki baskıya rağmen, uzun vadeli 2030 projeksiyonlarını değiştirmeyen banka, ABD Başkanı Donald Trump’ın düşük faiz politikası konusundaki kararlılığı nedeniyle agresif bir sıkılaşma beklemediklerini, bu sayede altının güçlü duruşunu koruyacağını ifade etti.

SAXO BANK: Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, merkez bankalarının alımlarının yapısal destek sağladığını belirterek, ons altının kısa vadede 3.950-4.200 dolar bandında konsolide olmasını bekliyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın sunumuyla para politikasındaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çeken Hansen, piyasaların makroekonomik görünüm netleşene kadar dalgalanacağını ancak altının gümüş ve platine göre daha dirençli olacağını öngörüyor.

BANK OF AMERICA (BofA): Fed'in faiz artırım beklentileri doğrultusunda 2026 yılı ortalama ons altın tahminini yüzde 14 düşürerek 4.360 dolara çekti. Madencilik şirketlerine yönelik iyimserliğini koruyan banka, yüksek faiz ortamının teknoloji hisselerinden rotasyonu tetikleyebileceğini belirterek, güçlü bilançolara sahip madencilik hisselerini portföyler için güçlü bir alternatif olarak görüyor.