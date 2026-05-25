Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk boğa 380 bin liraya alıcı bekliyor

Kurban Bayramı’na iki gün kala Kırşehir Hayvan Pazarı’nda hareketlilik sürüyor. Türkiye’nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar alıcılarını beklerken, pazarın en çok ilgi gören hayvanı “Pamuk” isimli dev boğa oldu.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğa için 380 bin lira istenirken, besicisi Abdullah Köksal hayvanı kendi elleriyle büyüttüğünü söyledi.

Köksal, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu anda pazarın şampiyonu bu ağamız. Bir tonun üzerinde. Pazarda bunun emsali yok. İki yaşında. İsmi Pamuk. Kendi ellerimizle çocuk gibi büyüttük. Fiyatı 380 bin lira. Araba fiyatına bir tosun. Aşiret paketi” ifadelerini kullandı.

Pazarda satış yapan bir diğer besici Asım Bıyıklı da kurbanlık satışlarından memnun olduklarını belirtti. Hayvanlarının Çağayzı Köyü’nden geldiğini söyleyen Bıyıklı, kurbanlıkların yaklaşık 6-7 ay merada beslendiğini ifade etti.

Yaklaşık 750 kilogram ağırlığındaki hayvan için 275 bin lira talep ettiklerini belirten Bıyıklı, “Bu hayvandan 370-380 kilo et çıkar. Dün pazara geldik. 15 hayvanımız vardı, şu an 7-8 hayvanımız kaldı” dedi.

