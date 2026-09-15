Havalimanında bir şişe suyu öyle bir fiyata sattılar ki banknot yetmedi!

Havalimanlarındaki fahiş fiyatlar yeniden gündem oldu. Havalimanında alışveriş imkanlarının sınırlı olmasını fırsat bilen işletmeler yıllardır fahiş fiyat uygulamasının önüne geçilmiyor.

BU KADARINA DA PES ARTIK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda satışa sunulan bir litre pet şişe suyun fiyatının 380 lira olduğu görüldü.

Yani en büyük banknotla bu suyu almak mümkün değil, iki tanesi anca yetiyor.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte konu kısa sürede gündem oldu.

Üstelik uçağa su alımının yasak olması nedeniyle bir çok kişi yanına su almazken havalimanındaki fiyatlara mecbur bırakılıyor.

FIRSATÇILIK TEPKİSİ

Güvenlik kontrolünün ardından havalimanı dışından alışveriş yapma imkanı bulamayan yolcular, temel bir insani ihtiyaç olan suyun bu fiyat seviyelerine ulaşmasını fırsatçılık olarak değerlendirdi.

Fiyatın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından, özellikle havalimanlarında satılan temel ihtiyaç ürünlerine yönelik acil bir denetim ve düzenleme yapılması yönünde çağrılar yapıldı.

Uygulanan fiyatlar büyük tepki çekti.