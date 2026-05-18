Havacılık devi sinyali verdi: Biletlere zam göründü

Avrupa’nın en büyük ve en hesaplı taşımacılık şirketi Ryanair, küresel enerji krizi ve tırmanan maliyetler karşısında havlu attı. Şirketin maliyet artışlarını bilet fiyatlarına yansıtacağına yönelik sinyaller, ekonomik kriz ortamında ucuz ulaşım arayan milyonlarca tüketiciyi yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya bırakacak.

İrlanda merkezli havacılık devi Ryanair Holdings Plc, fiyatı önceden sabitlenemeyen yakıt maliyetlerinin mevcut yüksek seviyelerde seyretmesi durumunda bu yıl ciddi bir finansal baskıyla karşı karşıya kalacağını duyurdu. Havayolu şirketi, 2027 mali yılı vadeli birim maliyetlerinin orta tek haneli bir oranda yukarı yönlü hareket edebileceğini öngörüyor. Şirket, bu yıl gereksinim duyduğu yakıt miktarının yüzde 80'ini varil başına 67 dolardan sabitleyerek bir koruma kalkanı oluştursa da, kalan yüzde 20'lik açığın piyasada yaşanan fiyat artışlarından doğrudan ve olumsuz etkileneceğini açıkladı.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ KAR HEDEFLERİNİ GÖLGELEDİ

Ryanair yönetimi, yakıt piyasasındaki aşırı oynaklık ve Orta Doğu coğrafyasında süregelen çatışmaların ne kadar devam edeceğine yönelik belirsizlikler sebebiyle mevcut aşamada sağlıklı bir kâr tahmini paylaşmanın henüz çok erken olduğunu bildirdi. Şirketin Mali İşler Direktörü Neil Sorahan tarafından yapılan açıklamada, havayolunun yakıt faturasının "birkaç yüz milyon" euro düzeyinde tırmandığı ifade edilirken, kesin bir rakam telaffuz edilmekten kaçınıldı.

HAVACILIK SEKTÖRÜ KÜRESEL SAVAŞIN KISKACINDA

Ortadoğu’daki savaşın enerji maliyetlerini zirveye taşıması, Avrupa genelindeki havayolu şirketlerinin mali bilançolarını sarsmaya devam ediyor. Ryanair’in en büyük rakiplerinden British Airways’in çatı şirketi konumundaki IAG SA’nın yakıt faturası yaklaşık 2 milyar euro, Deutsche Lufthansa AG’nin ise 1,7 milyar euro artış gösterdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar sebebiyle seyahat sezonunun en yoğun döneminde yakıt tedarikine yönelik endişeler canlılığını koruyor. Buna karşın Ryanair; ABD, Norveç ve Batı Afrika’dan sağlanan akış sayesinde Avrupa’deki stok seviyelerinin yeterli düzeyde olduğunu aktardı.

EK VERGİLER VE BAKIM GİDERLERİ KAPIDA

Şirketin gider kalemlerini sadece enerji fiyatları yukarı çekmiyor. Ryanair, bu yıl Avrupa Birliği (AB) çevre vergilerinin bilançoya 300 milyon euro tutarında ek bir yük bindirmesini bekliyor. Ayrıca şirket; personel maaşlarında gerçekleştirilen yüksek oranlı artışların, yaşlı jet uçaklarının bakım maliyetlerinin ve CFM Leap motorları için planlanan teknik servis ziyaretlerinin de giderleri ciddi ölçüde büyüteceğini duyurdu.

TÜM SIKINTILARA RAĞMEN REKOR GELİR

Yaşanan tüm maliyet baskılarına ve ekonomik zorluklara rağmen Ryanair, geride kalan mali yılı güçlü finansal rakamlarla tamamladı. Şirketin istisnai kalemler hariç tutulduğunda vergi sonrası yıllık net kârı, 2,13 ile 2,23 milyar euro olan hedef aralığını aşarak 2,26 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Havayolu şirketinin toplam geliri ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında artış kaydederek 15,5 milyar euroya ulaştı.