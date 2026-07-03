Haribo'ya geçici tedbir kararı getirildi

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan resmi duyuruda, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirket hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin saptanması amacıyla başlatılan soruşturma dairesinde şirkete yönelik geçici tedbir kararı alındığı bildirildi.

YUMUŞAK ŞEKER PAZARINA YÜZDE 30 ŞARTI

Söz konusu kararın, yumuşak şeker piyasasında yaşanabilecek rekabet ihlallerini ve bu durumun yol açabileceği telafi edilemez nitelikteki muhtemel zararları engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

Kurumun açıklamasında alınan kararın yasal şartları, fiziksel kuralları ve süre sınırları şu ifadelerle aktarıldı:

"Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanmaya başlanmak ve bu sürenin sonunda Kurula tevsik edilmek üzere nihai karar verilinceye kadar, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında yer alan tüm Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde olmak koşuluyla, stant hacminin yüzde 30'una tekabül eden alanın 'Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır.' ibaresini içeren bir etiketle birlikte ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde bahse konu kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin Kuruma tevsik edilmesine, aksi durumda Haribo'ya idari para cezası uygulanmasına hükmedildi."

Açıklamanın son bölümünde, dev şirket hakkında yürütülen ihlal iddialarına yönelik ana soruşturma sürecinin halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı.