Halkbank hisselerini uçuran kritik KAP açıklaması!

ABD'de yıllardır devam eden ve bankanın operasyonlarını baskılayan hukuki sürecin geride kalmasının ardından Halkbank uluslararası piyasalardan borçlanma hamlelerine hız verdi. Doların düşmesiyle birlikte dış finansman kanallarını açan banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden dev kaynak rakamlarını paylaştı.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Halkbank, ABD'deki davanın lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak sağlandığını duyurdu. Banka, dava sürecinin tamamlanmasından önceki proaktif girişimleriyle de 3,9 milyar dolar tutarında dış kaynak temin edildiğini kaydetti.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu ifadelerle aktarıldı:

"Kamuoyuna daha önce duyurduğumuz üzere Bankamızın ABD'deki ceza davası Bankamız lehine sonuçlanmıştır. Dava sürecinin tamamlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar ABD Doları tutarında ilave kaynak temin edilmiştir. Ayrıca ilgili dava süreci tamamlanmadan önce de Sermaye Benzeri Tahvil (AT1) ve Bilateral Kredi Anlaşmaları dahil olmak üzere Bankamız proaktif olarak 3,9 milyar ABD Doları tutarında yurt dışı kaynak temin etmiştir. Dava sürecinin tamamlanmasının ardından işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artış, Bankamız adına memnuniyet vericidir."

Açıklamanın devamında yeni finansman programlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Öte yandan Bankamız Yönetim Kurulu tarafından aldığımız onay çerçevesinde 17 Temmuz 2026 tarihi itibari ile 5 milyar ABD Doları karşılığı büyüklüğünde GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuştur. Sabit getirili kıymet (tahvil/eurobond) yatırımcılarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz yurt dışı yatırımcı turu , yakın dönemde planladığımız ihraçlara yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret etmektedir. Bankamız, uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilir kaynak teminini destekleyen alternatif fonlama kanallarını değerlendirmeye devam edecektir."

BORSADA UÇTU

Halkbank hisseleri ise Borsa İstanbul'da uçtu. Hisseler yeni güne yüzde 9,98'lik dev bir sıçrama ile başladı.

9 YILLIK DAVA SÜRECİ NASIL SONUÇLANDI?

Halkbank'ın uluslararası piyasalara dönüşünün önünü açan dava süreci bu yılın ortalarında hukuki olarak netleşmişti.

11 Mart tarihinde Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında davanın çözümü için bir "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" imzalanmıştı. Banka, 11 Haziran tarihinde gerekli uyum raporunu ABD makamlarına teslim ettiğini ve davanın düşürülmesi için ortak başvuru yapıldığını duyurmuştu. Sürecin sonunda 17 Haziran tarihinde ABD Federal Yargıcı Richard Berman, savcılığın davanın düşürülmesi yönündeki talebini onaylayarak 9 yıllık dava sürecini kesin ve nihai olarak sonlandırmıştı.