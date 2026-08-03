Halka arz tepkisi: 7 milyonun birikimi 30 bin kişiye gitti

Borsa İstanbul bünyesinde işlem yapan yatırımcı sayısındaki rekor artışa rağmen, elde edilen kazancın oldukça küçük bir azınlığın elinde toplandığı belirtildi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, piyasadaki bu ağır dengesizliğe dikkat çekerek, “Vatandaş sermaye piyasaları üzerinden tuzağa çekildi. Borsada 30 bin kişi, 7 milyon insanın kaderi ile oynuyor” ifadelerini kullandı.

SERVETİN YÜZDE 80'İ YALNIZCA YÜZDE 0.46'LIK KESİMDE

Milletvekili Özgür Karabat'ın sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı istatistiklere göre, borsada 10 milyon lira ve üzerinde hisse senedi portföyü bulunan 30 bin 574 yatırımcı, toplamda 5 trilyon liralık devasa bir varlığı kontrol ediyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla toplam yatırımcı sayısının 6 milyon 718 bin 682 kişiye ulaştığına dikkat çeken Karabat, piyasadaki eşitsizliği şu sözlerle ifade etti:

“Yani, yatırımcıların sadece yüzde 0.46’sı, borsadaki servetin yaklaşık yüzde 80’ine sahip. Geriye kalan 6 milyon 688 bin yatırımcı ise toplam portföyün yalnızca yüzde 20’sini paylaşıyor.”

KÜÇÜK YATIRIMCI BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Halka arz süreçlerinin son dönemde yatırımcının beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını aktaran Karabat, “Faizciler, mevduatçılar, carry trade işlemi yapanlar, foncular, hisse manipülatörleri yüksek getiri elde etti. Buna karşılık, borsaya yeni giren milyonlarca küçük yatırımcı beklediği getiriyi elde edemedi. Halka arz edilen şirketler arz fiyatının altına düştü, olan vatandaşa oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi kurmaylarının bu duruma sessiz kaldığını öne süren Karabat, iddialarını şu şekilde dile getirdi:

“7 milyon yatırımcı 30 bin kişiye yem mi ediliyor? Bunun adı açık açık soygundur! 30 bin büyük portföy sahibi içinde bazıları hisselerde oynama yapıp, küçük yatırımcıları korkutarak ellerindeki hisseleri ucuza alıyorlar. Başta Mehmet Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimi ise buna göz yumuyor. Güven zedelendiği için yeni sermaye gelmiyor.”

HALKA ARZLARIN YARISI İLK FİYATININ ALTINA İNDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün göreve gelmesinin ardından hız kazanan halka arz onayları, yatırımcıların bir bölümünün tepkisine neden olmaya başladı. Sadece temmuz ayı içerisinde 12 yeni şirket borsada işlem görmeye başlarken, bazı şirketlerin hisselerinde sert değer kayıpları gözlemlendi.

Temmuz ayında borsaya katılan Masfen Enerji, Met-Gün Enerji, Saat ve Saat, Intercity ve Albayrak Beton şirketlerinin hisseleri halka arz edildikleri fiyatın altına geriledi.

Yaşanan bu olumsuz tablo ve piyasa koşulları sebebiyle Bewen Enerji şirketi, 29-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan talep toplama sürecini ve halka arzını yeniden değerlendirmek üzere ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.