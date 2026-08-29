Hakim nafaka süresini 3 şarta göre belirleyecek! Uygulanacak formül buymuş

AYM’nin iptal kararının ardından süresiz nafaka için yeni çalışma başlatıldı. Nafakanın süresinde evliliğin uzunluğu, tarafların ekonomik durumu ve boşanmadaki kusur oranı dikkate alınacak.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) haziran ayında verdiği iptal kararının ardından süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi için harekete geçildi. AYM’nin tanıdığı dokuz aylık süre içinde hazırlanacak düzenlemenin 13. Yargı Paketi’ne eklenmesi planlanıyor.

AKP’nin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan paketin, Meclisin açılmasıyla gündeme getirilmesi bekleniyor. Çalışmanın yasalaşması hâlinde süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Ancak nafakanın ne kadar devam edeceğine hâkim karar verecek.

EKONOMİK DURUM VE KUSUR ORANINA BAKILACAK

Hâkim, nafaka süresini belirlerken tarafların ekonomik koşullarını ve boşanmada ne ölçüde kusurlu olduklarını değerlendirecek. Nafaka alan kadının çalışamayacak durumda bulunması ve başka bir gelirinin olmaması hâlinde uzun süreli nafakaya hükmedilebilecek.

Evliliğin ne kadar sürdüğü de kararda etkili olacak. Üzerinde çalışılan formüllerden biri, nafakanın evlilik süresinin yarısı kadar ödenmesini öngörüyor. Bir yıldan kısa süren evliliklerde ise nafakanın en fazla beş yıl devam etmesi seçeneği değerlendiriliyor.

BOŞANMA DAVALARI 2-3 AYDA SONUÇLANABİLECEK

Yargı paketinde boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davalarının birbirinden ayrılması da planlanıyor. Buna göre boşanma kararı 2-3 ay içinde verilebilecek. Nafaka, velayet ve mal paylaşımına ilişkin uyuşmazlıklar ise ayrı davalarda ele alınacak.

Düzenlemeyle çekişmeli boşanma süreçlerinin yıllarca sürmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; böylece tarafların hem ekonomik hem de psikolojik açıdan daha fazla yıpranmadan yeni bir hayat kurabilmesi amaçlanıyor.

MAL PAYLAŞIMINDA SÜRE 5 YILA İNDİRİLECEK

Taslakta mal paylaşımı davalarına ilişkin zamanaşımı süresinin de değiştirilmesi öngörülüyor. Mevcut durumda 10 yıl olan süre, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren beş yıla indirilecek.

Bu süre içinde dava açmayan taraf, daha sonra mal paylaşımı talebinde bulunamayacak.