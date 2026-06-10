Güvenli liman çöktü! Altında üç ayın dibi piyasalarda deprem

Küresel siyasi krizlerin faturası bir kez daha piyasalara kesildi; ABD ile İran arasında tırmanan savaş gerilimi petrol ve doları fırlatırken, güvenli liman olan altın fiyatlarında sert bir çöküş yaşandı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,9 oranında bir kayıpla 4.178 dolara kadar indi. Bu düşüşle birlikte altın değerli madeni, 23 Mart tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi görmüş oldu.

ABD vadeli piyasalarında ağustos kontratları ise yüzde 1,7 azalışla 4.213,40 dolar seviyesinden işlem gördü.

GÜÇLENEN DOLAR ALTIN ÜZERİNDE BASKI KURDU

Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlandırılan altını diğer para birimlerine sahip olan yatırımcılar için daha masraflı bir hale getirdi. Bu durumla eş zamanlı olarak petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 1 oranında yükselmesi, enflasyonist baskıların yeniden canlanabileceği korkusunu besledi.

Finans piyasalarında faiz oranlarının daha uzun bir süre boyunca yüksek seviyelerde tutulabileceği öngörüsü, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altın üzerinde satış dalgası yarattı.

CNBC-e'nin haberine göre Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, piyasadaki dinamikleri şu sözlerle özetledi:

"Asıl belirleyici unsur Fed'e yönelik faiz beklentilerindeki değişim, tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi. Bu üç faktör de altın üzerinde baskı yaratıyor"

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Piyasalardaki bu sert hareketliliğin arkasında askeri hareketlilik yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini vurduğunu duyurmasının ardından, Amerikan ordusunun salı günü İran hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Yaşanan bu sıcak gelişme, taraflar arasında masada olan olası bir barış mutabakatına dair umutları tüketirken, zaten hassas olan ateşkes zeminini tamamen ortadan kaldırdı.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

CME FedWatch tarafından paylaşılan verilere göre, piyasa aktörleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar olan süreçte faiz artırma olasılığını yüzde 70'in üzerinde bir oranla fiyatlandırıyor.

Altın geleneksel finans anlayışında enflasyona karşı bir kalkan olarak kabul görse de, yüksek faiz ortamı nakit getirisi sağlamayan kıymetli madenler için her zaman negatif bir etken olarak öne çıkıyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Ekonomi piyasaları şimdi Fed'in gelecekteki para politikası adımlarına dair daha net bir mesaj alabilmek için bu hafta ilan edilecek olan kritik ABD enflasyon rakamlarına kilitlendi.

Mayıs dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi gün içinde kamuoyuna açıklanacak. Perşembe günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) istatistikleri takip edilecek.

Ilya Spivak, ons altının 4.100 dolar sınırının altına gerilemesi durumunda teknik görünümün tamamen değişebileceğine dikkat çekerek, "Bu seviyenin kırılması durumunda yıl sonuna kadar 3.500 dolar seviyesi bir sonraki önemli hedef haline gelebilir" uyarısında bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DURUM NE?

Altın piyasasında gözlenen yoğun satış baskısı, diğer kıymetli madenleri de doğrudan etkiledi. Spot gümüş yüzde 1,5 oranında değer kaybederek 64,43 dolara, platin yüzde 2,8 eriyerek 1.678,10 dolara ve paladyum yüzde 0,8 kayıpla 1.212,31 dolara geriledi.