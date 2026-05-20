Güneş'e Çin kilidi: Çok mu ileri gidiyorlar?

İhtiyaç duyulan şey, ürünlerin coğrafi kökenlerine göre dışlanması değil, siber güvenlik standartlarının soğukkanlı bir şekilde uygulanmasıdır.

Fotovoltaik sistemler ve diğer "dağıtılmış" enerji kaynakları, uygun güvenlik önlemleri alınmadan internet üzerinden açıkça izlenemez veya kontrol edilemez. Aynı zamanda, bu varlıkların - büyük tüketiciler gibi - sistemin istikrarını sağlamak için giderek daha fazla yönetilebilir olması ve gerektiğinde şebeke altyapısı içinde bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, siber güvenlik önlemleri ve kritik altyapının korunmasına ilişkin kararlar aceleyle değil, dikkatli değerlendirme ve objektif uzman görüşüne dayanarak alınmalıdır, diye vurguluyor uzmanlar.

Güneş paneli fiyatları, Mayıs ayı da dahil olmak üzere çoğu segmentte her ay birkaç puan artmaya devam ediyor. Üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle yüksek verimli paneller özellikle etkileniyor.

Yenilenebilir enerji alanında 30 yıllık deneyime sahip uzman ve pvXchange.com'un kurucusu Martin Schahringer, yeni hücre formatları ve teknolojilerinden beklenen verimlilik artışının fazla iyimser olabileceğini söylüyor. Schahringer'e göre, müşteriler çatı üstü güneş enerjisi segmentinde 500 W'a yaklaşan kapasiteler bekliyor, ancak arz hala sınırlı.

UCUZ ENERJİNİN SONU MU? AB FONLARI KISITLANIRKEN TÜKETİCİYİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Sonuç olarak, arz ve talep fiyatları yukarı doğru itmeye devam ediyor. Özellikle yüksek verimli modüllerde fiyat artışları daha da artıyor. Fiyatlar şu anda Ocak ayı tahmin seviyesinin üzerinde ancak beklenenden yaklaşık bir ay sonra.

Şimdi asıl soru, bu trendin ne kadar süre devam edebileceğidir. Bunun bir faktörü de uluslararası kriz bölgelerindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarının seyridir. Gerilimler azalırsa, üretim ve taşıma maliyetleri de düşebilir.

Çin ürünlerinin hâlâ hakim olduğu fotovoltaik pazarındaki yukarı yönlü fiyat trendini tersine çevirebilecek bir diğer önemli unsur ise bu ürünlerin büyük ölçekli Avrupa projelerinden dışlanmasıdır. Böyle bir önlem, küresel fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratabilir.

Ancak yerel düzeyde, uygun fiyatlı alternatiflerin eksikliği, donanım maliyetlerinde önemli bir artışa yol açabilir. Bu durum tek başına ciddi endişeler doğurmakta ve alternatif tedarik konseptlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir.

GÜNEŞ PANELİ PAZARINDA SOĞUK SAVAŞ: SİBER GÜVENLİK Mİ, KÜRESEL GÜÇ SAVAŞI MI?

Kesin olarak söylemek gerekirse, bu tam bir yasaklama değil; daha ziyade, belirli tedarikçilerden invertör kullanan projeler için AB fonlarına erişim kısıtlanacaktır. Bu durum, özellikle böyle bir dışlamanın makul bir önlem mi yoksa riskten kaçınmanın tetiklediği aşırı bir tepki mi olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Çinli üreticiler olumsuz tepki gösterirken, hükümet yetkilileri olası misillemeler ve hatta bir ticaret çatışması olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Eleştirmenler ise Çin donanım ve yazılımlarıyla ilgili herhangi bir özel risk olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylüyor.

Bu riskler büyük ölçüde varsayımsal olsa da, Avrupa'da milyonlarca üretim tesisine yayılan enerji arzının giderek merkezsizleşmesi, potansiyel kırılganlıkların tamamen göz ardı edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Büyük ölçekli aksama riski dikkate alınmalı ve uygun koruma stratejileri geliştirilmelidir.

AB NIS-2 Direktifi de bu bağlamda önem taşımaktadır. Bu direktif, risk yönetimi, güvenlik standartları ve olay raporlaması yükümlülükleri de dahil olmak üzere, kritik sektörlerdeki şirketler ve kurumlar için siber güvenlik gereksinimlerini belirlemektedir.

Örneğin, yalnızca Almanya'da 1.000'den fazla kritik altyapı işletmecisi zaten kayıtlı durumda. NIS-2'nin uygulanmasıyla bu sayının 30.000'in üzerine çıkması bekleniyor. Aynı durum diğer AB ülkelerinde de yaşanacak.

Kritik altyapının dayanıklılığının ve korunmasının önemli ölçüde güçlendirilmesi gerektiği konusunda şüphe yok. Ancak, Avrupa dışı donanımların tamamen dışlanmasının bu amaca ulaşmak için gerçekten uygun bir yöntem olup olmadığı tartışmalıdır.

Schahringer'e göre, AB'nin yaklaşımı daha çok kayırmacılığa dayalı bir politika gibi görünüyor. Yerleşik enerji şirketlerinin baskısı altında, mevcut yapıları pekiştirme ve uygun maliyetli, merkezi olmayan çözümlerin daha da genişlemesini sınırlama riski taşıyor. Dahası, böyle bir önlem, en iyi ihtimalle, kendisi de Çin bileşenlerine bağımlı olan yerel fotovoltaik endüstrisi için yalnızca sınırlı bir koruma sağlayacaktır.

Bu kadar geniş kapsamlı önlemler, sorunun tüm karmaşıklığıyla yüzleşme isteksizliğinden kaynaklanan gerici bir yaklaşım gibi görünme riski taşır ve bu nedenle ters etki yaratma olasılığı yüksektir.

Kötü amaçlı dış iletişimi mümkün kılabilen bileşenler, Avrupa'daki invertörlere de kolaylıkla yerleştirilebilir. Benzer şekilde, Fransız veya Polonya enerji yönetim yazılımları, Çinli muadillerine göre siber saldırılara karşı doğal olarak daha güvenli olmaz.

Sonuç olarak, ilgili sistemler için evrensel olarak geçerli yazılım standartlarının geliştirilmesi ve tutarlı bir şekilde uygulanması, dokümantasyon gereksinimleri ve yönetilen donanım bileşenlerinin sertifikasyonu için ek protokoller gereklidir. Bu tür standartlar halihazırda önemli ölçüde mevcuttur ve coğrafi kökenlerine bakılmaksızın ürünler dışlanmadan kapsamlı bir şekilde uygulanabilir.