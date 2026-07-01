Gümüşte kırmızı alarm: Satış baskısı çığ gibi büyüyor

Altın fiyatlarındaki baskının değerli metaller genelinde hissedilmesi, gümüşte de sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Dün 90 TL seviyesine kadar tırmanan gram gümüş bugün 86 TL'ye gerilerken; gün içinde 60 doları test eden ons gümüş de gelen satışlarla 57 dolara kadar düştü.

Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar her iki metal üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisinin küresel piyasalarda güç kazanmasıyla altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydederken, gümüş de bu negatif tablodan nasibini almış oldu.

1 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

1 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

1 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

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