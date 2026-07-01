Gümüşte kırmızı alarm: Satış baskısı çığ gibi büyüyor
Fed'in faiz artırımı beklentisi ve güçlü dolar, değerli metalleri vurdu. Altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydederken, gümüş piyasası da bu dalgadan nasibini aldı; gram gümüş bir günde 86 liraya kadar geriledi.
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Altın fiyatlarındaki baskının değerli metaller genelinde hissedilmesi, gümüşte de sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Dün 90 TL seviyesine kadar tırmanan gram gümüş bugün 86 TL'ye gerilerken; gün içinde 60 doları test eden ons gümüş de gelen satışlarla 57 dolara kadar düştü.
Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar her iki metal üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisinin küresel piyasalarda güç kazanmasıyla altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydederken, gümüş de bu negatif tablodan nasibini almış oldu.
1 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|86,75₺
|86,77₺
|%-1.44
|07:51
|Ons Gümüş $
|57,81$
|57,83$
|%-1.49
|07:51
1 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,67₺
|46,68₺
|%0.04
|07:51
|Euro (EUR)
|53,28₺
|53,30₺
|%0.02
|07:51
|Sterlin (GBP)
|61,84₺
|61,85₺
|%-0.11
|07:50
1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
1 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi