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Halk TV Ekonomi Gümüşte kırmızı alarm: Satış baskısı çığ gibi büyüyor

Gümüşte kırmızı alarm: Satış baskısı çığ gibi büyüyor

Fed'in faiz artırımı beklentisi ve güçlü dolar, değerli metalleri vurdu. Altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydederken, gümüş piyasası da bu dalgadan nasibini aldı; gram gümüş bir günde 86 liraya kadar geriledi.

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Gümüşte kırmızı alarm: Satış baskısı çığ gibi büyüyor
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Altın fiyatlarındaki baskının değerli metaller genelinde hissedilmesi, gümüşte de sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Dün 90 TL seviyesine kadar tırmanan gram gümüş bugün 86 TL'ye gerilerken; gün içinde 60 doları test eden ons gümüş de gelen satışlarla 57 dolara kadar düştü.

Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar her iki metal üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisinin küresel piyasalarda güç kazanmasıyla altın Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydederken, gümüş de bu negatif tablodan nasibini almış oldu.

1 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 86,75₺ 86,77₺ %-1.44 07:51
Ons Gümüş $ 57,81$ 57,83$ %-1.49 07:51

1 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,75₺
Satış 86,77₺

1 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 57,81$
Satış 57,83$

1 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.038,72₺
Satış 6.045,99₺
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1 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,67₺ 46,68₺ %0.04 07:51
Euro (EUR) 53,28₺ 53,30₺ %0.02 07:51
Sterlin (GBP) 61,84₺ 61,85₺ %-0.11 07:50
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1 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

1 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.122
Değişim %0,00

1 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.395$
Değişim %1,11
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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