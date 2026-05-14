Gümüş coştu gözler altında!

Dünya genelinde Ortadoğu kaynaklı gelişmeler piyasaların rotasını belirlerken, petrol fiyatları 105 Amerikan Doları seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Bu süreçte kıymetli metaller arasında belirgin bir makas oluştu. Sabah 09:30 sularında altının ons fiyatı 4 bin 694 dolar civarında işlem görürken, sarı metalin Mayıs ayı genelindeki değer kazancı sadece yüzde 1,5 düzeyinde kaldı.

Buna karşılık gümüş, dün 89,40 dolar seviyesini test ederek son 2 ayın en yüksek rakamlarına ulaştı. Bugün sabah saatlerinde 87,10 dolar seviyesinde denge arayan gümüşün Mayıs ayı primi yüzde 18’i aşarak altına devasa bir fark attı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN FRENE BASTI?

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomatik yolların tıkanması "güvenli liman" arayışını desteklese de altın beklenen sıçramayı yapamadı. Petrol şokuyla tetiklenen yüksek enflasyon ve buna bağlı yüksek faiz beklentileri, tahvil getirilerini yukarı çekerken dolar endeksini de kuvvetlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının son dönemde baskı altında kalmasına ve hız kesmesine neden oluyor.

ABD’DE ÜRETİCİ MALİYETLERİ ALARM VERİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hafta başında açıklanan yüksek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de beklentileri altüst etti.

Nisan ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 6 oranında yükseldi. Mart 2022’den bu yana kaydedilen bu en yüksek artış, piyasadaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,8 olan beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Enerji maliyetlerindeki tırmanışın körüklediği bu tablo, küresel enflasyon baskısının sürdüğünü kanıtlıyor.

GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞİN KAYNAĞI

Gümüş fiyatlarındaki hızlı tırmanışın temelinde sanayi talebi yatıyor. Analistler, bakır fiyatlarındaki rekor seviyelere işaret ederek endüstriyel metallere olan ilginin arttığını vurguluyor.

Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, üretimde zayıflama emareleri gösterirken gümüşte arz açığı endişelerini tetikleyerek fiyatları yukarı itiyor. Dolar endeksinin 98,5 seviyesine yaklaşması ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,5 civarında seyretmesi gümüş için engel teşkil etse de İran'daki savaşın yarattığı enerji krizi, alternatif enerjiye olan ihtiyacı artırıyor. Elektrikli otomobiller ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kritik önemdeki gümüş, yeşil enerji talebiyle şekillenmeye devam ediyor.