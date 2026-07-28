Gram altında makas oyununu açıkladı: Alacakları uyarıp beklentiyi açıkladı

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Bankalarda gram altında 200-250 lira seviyesinde alım-satım makası bulunduğunu söyleyen Memiş, Kapalıçarşı'da bu farkın yaklaşık 50 lira olduğunu ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların işlem yapmadan önce fiyat farkını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.