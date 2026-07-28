Gram altında makas oyununu açıkladı: Alacakları uyarıp beklentiyi açıkladı
Gram altında ATM'den alımlar yeniden başlarken, İslam Memiş yüksek alım satım farkına işaret ederek makas oyununu açıkladı. Piyasa ile ATM arasındaki fark 4-5 kata kadar çıktı. Memiş ayrıca altın alacakları uyarıp fiyatlardaki beklentiyi açıkladı.
Banka ATM'lerinden gram altın satışı yeniden başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, uygulamanın özellikle düğün, nişan ve acil altın ihtiyacı bulunan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Ancak makas farkına dikkat çekti.
Altın alacakları, Fed ve jeopolitik kriz nedeniyle piyasalarda oluşan beklentileri açıklayarak uyardı.
Katıldığı canlı yayında konuşan İslam Memiş, ATM üzerinden gram altın alabilmek için ilgili bankanın müşterisi olunması gerektiğini belirtti. Sistemin güvenlik önlemleri artırılarak yeniden devreye alındığını ifade etti.
Geçmiş yıllarda ATM üzerinden gram altın satışının yapıldığını hatırlatan Memiş, yaşanan dolandırıcılık olayları nedeniyle uygulamanın sonlandırıldığını, yeni sistemin ise daha güvenli hale getirildiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, piyasaların faizlerin sabit kalmasını beklediğini, ancak yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlandığını dile getirdi.
Jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirten Memiş, ons altında kısa vadede 4.000-4.200 dolar bandının takip edildiğini söyledi. 4.000 dolar seviyesinin korunmasının teknik açıdan önemli olduğunu ifade etti.
Memiş, Kapalıçarşı'da gram altın yaklaşık 6 bin 160 lira seviyesinde işlem gördüğünü ifade ederken kısa vadede ise 6 bin-6 bin 200 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Piyasalarda manipülatif hareketlerin sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınması gerektiğini söyledi. Uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş yatırımın önemine dikkat çekti.
ATM'den altın almayı düşünen yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunan Memiş, banka fiyatları ile fiziki piyasa arasında ciddi fark oluştuğunu belirtti.
Bankalarda gram altında 200-250 lira seviyesinde alım-satım makası bulunduğunu söyleyen Memiş, Kapalıçarşı'da bu farkın yaklaşık 50 lira olduğunu ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların işlem yapmadan önce fiyat farkını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.
Memiş, gram altın yatırımı yapacakların yalnızca fiyatı değil, işlem maliyetlerini de dikkate alması gerektiğini belirterek, ATM üzerinden yapılacak işlemlerde yüksek makas nedeniyle maliyetin artabileceği uyarısında bulundu. Altın yatırımında uzun vadeli bakış açısının korunmasını tavsiye etti.