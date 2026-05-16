Gram 6 bin liranın altına düşebilir: Altında rekor düşüş tahmini!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek faiz politikasını öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği beklentisiyle, haftalık bazda altın fiyatları yaklaşık yüzde 4 gerilerken, gümüş fiyatlarındaki kayıp yüzde 13'ü buldu.

ABD 30 YILLIK TAHVİL FAİZİ %5 EŞİĞİNİ AŞTI

Piyasa katılımcılarının Fed'in gevşeme adımlarını erteleyeceğini fiyatlaması, ABD hazine tahvillerinin getiri eğrisinde kırılmaya yol açtı. ABD 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarak son yılların en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD 30 yıllık başabaş enflasyon oranının yüzde 2 bandına yakın seyretmesi, nominal getirilerdeki bu yükselişin temel olarak reel faizlerden kaynaklandığını gösterdi. Faiz getirisi sunmayan altın ve gümüş gibi varlıkları portföylerde tutmanın fırsat maliyetinin yükselmesi, emtia piyasasındaki sermaye akışını doğrudan tahvillere yönlendirdi.

EMTIA GRUBUNDA TEKNİK DESTEKLER KIRILIYOR

Reel getirilerdeki yükseliş trendi, kurumsal yatırımcıların faiz geliri sağlayan varlıklara geçişini hızlandırdı. Küresel piyasalardaki oynaklık, enflasyon belirsizliği ve mali sürdürülebilirlik endişeleri emtia grubunda teknik destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasına neden oldu.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR SENARYOSU

Analistler, reel getirilerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda değerli metaller üzerindeki aşağı yönlü risklerin korunacağını belirtti.

Sıkı finansal koşulların sürmesi ve teknik destek seviyelerinin kalıcı olarak kırılması halinde, ons altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği tahmin ediliyor.

Bu seviye gram altının 6 bin liranın altına düşmesi demek.