Çin malı Tesla! Gözümüzün önündeki Amerikan rüyası Çin malı çıktı

Otomotiv dünyası bugünlerde Seul’den gelen tarihi bir veriyi konuşuyor: Güney Kore’de Çin malı otomobillerin satışı, tarihte ilk kez Japon otomobillerini geride bıraktı. Nissan çoktan pazardan çekildi, Honda kepenk indiriyor, Toyota ise ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ancak bu tablonun arkasında, çoğumuzun gözünden kaçan çok sinsi ve dahice bir ironi yatıyor.

ŞANGHAY’DAN SEUL’E UZANAN GİZLİ ROTA

Güney Koreli otomobil ithalatçıları birliği KAIDA’nın verilerine göre, Çin menşeili araçların satışları ülkede bir önceki yıla göre %286 gibi akılalmaz bir oranda fırladı. Peki, Koreli tüketiciler bir gecede Çin markası hayranı mı oldu? Hayır. Bu devasa sıçramanın arkasındaki en büyük aktör, Elon Musk’ın ta kendisi.

Tesla, Güney Kore pazarına sunduğu Model Y’lerin üretim üssünü ABD’den Çin’deki devasa fabrikası Gigafactory Shanghai’a kaydırdı. Bu hamle, sadece bir lojistik değişikliği değildi; tam anlamıyla kuralları yeniden yazan bir fiyat oyunuydu.

FİYAT SAVAŞI: JAPONLARI PİYASADAN SİLEN FORMÜL

Çin’de üretilen Tesla’lar, hem iş gücü maliyetlerinin düşüklüğü hem de Çin malı batarya teknolojilerinin getirdiği devasa lojistik avantajla Güney Kore’ye çok daha agresif fiyatlarla giriş yaptı.

SONUÇ MU?

Tesla, Amerikan markası imajını korurken, arkasındaki Çin üretim gücü sayesinde fiyat kırdı ve pazarın %36,5'ini ele geçiren Çin menşeili elektrikli araç dalgasının amiral gemisi oldu.

BYD gibi safkan Çinli devler de 24,5 milyon wonluk (yaklaşık 18 bin dolar) "Dolphin" (Yunus) gibi modellerle bu yolu takip ederek satışlarını tam 400 kat artırdı.

Bu yıkıcı fiyat politikası karşısında yüksek maliyetli Japon hibritleri ve geleneksel motorları direnemedi. Honda 2026 sonuna kadar ülkeden tamamen çıkacağını açıklarken, Nissan çoktan tarih oldu.

İMAJI AMERİKAN, RUHU ÇİNLİ

Bugün Güney Kore'de bir Tesla Model Y satın alan tüketici, direksiyonun arkasına geçtiğinde bir Amerikan teknoloji ikonunu sürdüğünü düşünüyor olabilir. Ancak madalyonun diğer yüzü, o aracın Şanghay limanlarından yüklenip geldiğini ve istatistiklerde "Çin Malı" hanesine yazılarak Japon devlerini pazardan sildiğini gösteriyor.

Elon Musk’ın bu "Şanghay Oyunu", milliyetçiliğin ve marka algısının küresel ticaret dünyasında ne kadar kolay esneyebileceğinin en büyük kanıtı. Görünüşe göre çölün ortasında yapay zeka ile koltuk kavgası veren CEO'lar gibi, Asya pazarındaki otomotiv devleri de artık kartların yeniden ve tamamen Çin'de dağıtıldığını kabul etmek zorunda.