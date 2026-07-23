Gözler saat 14:00'te! Karar bekleniyor

Küresel piyasalarda yatırımcıların risk alma eğilimi, yapay zeka ve teknoloji odaklı büyüme temasıyla desteklenmeye devam ediyor. Bütün bunlara rağmen yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün duyuracağı para politikası kararları, piyasaların ana gündem maddesini oluşturuyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN MİLYARLIK BİLANÇOLAR

ABD merkezli teknoloji devleri, piyasa kapanışının ardından ikinci çeyrek bilançolarını kamuoyuyla paylaştı. Alphabet'in bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 24 yükselişle 119,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şirketin net karı ise aynı zaman diliminde yüzde 298 gibi devasa bir artış göstererek 112,1 milyar dolara fırladı. Alphabet, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 28,2 milyar dolar net kar bildirmişti. Şirketin sermaye harcamalarını artıracağına yönelik açıklamaları sonrasında, Alphabet hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında geriledi.

Öte yandan IBM, 2026 yılı nisan-haziran dönemi bilançosunu yayımladı. Şirketin elde ettiği gelir ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 artarak 17,2 milyar dolara çıkarken, net karı yüzde 1 gerilemeyle 2,17 milyar dolar düzeyinde kaldı. İnovasyonu hızla ticarileştirmeyi hedeflediklerini belirten IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, şirket genelinde verimliliği artırmak için yapay zeka ve otomasyon yatırımlarına ağırlık verdiklerini aktardı.

TESLA BÜYÜK KAYBETTİ

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 düşerek 1,11 milyar dolara geriledi. Tesla'nın toplam geliri aynı dönemde yüzde 26 artışla 28,2 milyar dolara ulaşırken, şirket 2025'in aynı periyodunda 22,5 milyar dolar gelir kaydetmişti. Bu verilerin gölgesinde S&P 500 endeksi yüzde 0,14, Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratları da yeni güne negatif bir başlangıç yaptı.

TRUMP'IN TEHDİDİ VE PETROLDEKİ YÜKSELİŞ

Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan askeri hareketlilik, küresel risk iştahını sınırlayan en temel unsurların başında geliyor. ABD ve İran kuvvetlerinin bölgedeki hamleleri, çatışmaların Hürmüz Boğazı'na ve diğer stratejik ticaret rotalarına yayılabileceği endişesini güçlendiriyor.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın bölgede bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya farklı bir silahla saldırması halinde ABD'nin Tahran'daki ya da yakınlarındaki köprüleri ve elektrik santrallerini bombalayacağı tehdidinde bulundu.

Tırmanan gerilimle birlikte enerji arzına ilişkin kaygılar büyürken, Brent petrolün varil fiyatı 92,4 dolara çıkarak 11 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti ve ardından yüzde 1,5 artışla 92 dolar bandında seyretmeye başladı. Petrol 96 doları da aştı.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ VE TAHVİL FAİZLERİ ŞAHLANDI

Petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin enflasyonist baskıları yeniden tetikleyeceği beklentisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı yapacağına dair öngörüleri genişletti. Para piyasalarındaki güncel fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında yapacağı toplantıda politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarma ihtimali yüzde 98'e ulaştı. Bankanın aralık ayındaki toplantısında ilave bir faiz artışına gitme ihtimali ise yüzde 68 oranıyla fiyatlanıyor.

Faiz oranlarına duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,32 seviyesine tırmanarak 14 Şubat 2025'ten bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra yeni günde yüzde 4,31'de dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi de dün 3 baz puanlık artışla yüzde 4,66'ya çıkmasının ardından son 2 ayın zirvesi olan yüzde 4,67'ye ulaştı. Dolar endeksi 101 seviyesini korurken; altının ons fiyatı, yükselen tahvil faizleri ve Fed beklentilerinin yarattığı baskıyla yüzde 0,2 azalarak 4 bin 121 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Avrupa borsaları dün günü alıcılı tamamlarken, yatırımcıların odağına ECB'nin açıklayacağı para politikası kararları yerleşti. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın enerji fiyatları, enflasyon görünümü ve jeopolitik risklere dair açıklamalarının piyasalara yön vermesi bekleniyor. Analistler, piyasa fiyatlamalarının ECB'nin faiz oranlarını sabit bırakacağına işaret ettiğini vurguluyor.

Öte yandan, İngiltere'de yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,7'lik beklentilerin altında kalarak yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük enflasyon seviyesi oldu. Avrupa Birliği (AB) üyeleri ise, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan 90 milyar euroluk kredi programına İngiltere'nin katılımına onay verdi.

Kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 oranında değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratları ise güne negatif başladı.

ASYA PİYASALARINDA ÇİN HARİÇ POZİTİF TABLO

Yapay zeka harcamalarının artacağına yönelik iyimserlik, Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir yarattı. Çip hisselerine gelen destekle Japonya’da Rohm Ltd yüzde 3, Renesas Electronics yüzde 1,5, Güney Kore'de SK Hynix ise yüzde 5,2 oranında yükseldi. Ancak, Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın, Anthropic’e ait Fable modelinden teknoloji aktarımı yaptığına yönelik iddialar ülke borsalarında satışlara neden oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

YURT İÇİNDE GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,18'lik bir değer kazancıyla 14.138,85 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,08 yükseldi.

Piyasaların tüm dikkati bugün TCMB'nin vereceği faiz kararına kilitlendi. AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistler, merkez bankasının temmuz ayında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutacağını tahmin ediyor.

Dolar/TL kuru dünü 47,2130 seviyesinden tamamladıktan sonra bugün bankalararası piyasa açılışında 47,2310'dan işlem görüyor. Analistler; bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB faiz kararı ve haftalık banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile tüketici güven endeksinin izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.