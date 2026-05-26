Google’ın tahtı sallanıyor: Yapay zekâ ve reklam istilasına direnen 8 alternatif arama motoru

Google, 25 yıllık arama kültürü kurallarını tek taraflı olarak yeniden yazdı. Artık arama sonuç sayfaları bir bağlantı listesinden ziyade; her köşesinden reklam fışkıran, kullanıcıyı zorla bir sohbet robotuyla (AI Overview) muhatap eden ve gizliliği tamamen rafa kaldıran bir karmaşaya dönüştü.

ÖNE ÇIKAN RADİKAL ALTERNATİFLER

Kagi | Reklamsız ve Ücretli Arama Dönemi: Reklam izlemek yerine abonelik modelini seçen, arama sonuçlarını tamamen kişiselleştirmenize izin veren (örneğin sadece akademik dergileri veya blogları filtreleyen) premium bir deneyim. Yapay zekası var ama asla gözünüze sokulmuyor.

Sizi asla takip etmeyen, reklamları geçmişinize göre değil sadece aradığınız kelimeye göre çıkaran ücretsiz bir alternatif. En güzel yanı; yapay zekâ özelliklerini ayarlarından . Mojeek | Büyük Tekellere Gerçek Başkaldırı: Diğer pek çok alternatif arka planda Google veya Bing’in altyapısını kullanırken, İngiltere merkezli Mojeek interneti kendi botlarıyla tarıyor. 5 milyardan fazla sayfalık tamamen bağımsız, özgün bir dizine sahip.

Google Sonuçlarından Vazgeçemeyenler İçin

Startpage | Kimliksiz Google Deneyimi: Sizinle Google arasında bir koruyucu kalkan olur. Sorgunuzu alır, kişisel verilerinizi temizler ve Google’a sorar. Sonuçlar Google kalitesindedir ama Google sizin kim olduğunuzu asla bilmez.

&udm=14 Parametresi | Yapay Zekâsız Eski Google: Bu aslında yeni bir arama motoru değil, sihirli bir kod. Arama linkinizin sonuna eklenen bu parametre, Google'ın o sinir bozucu yapay zekâ özetlerini devre dışı bırakıp size eski, sade Google'ı geri veriyor.

Tarayıcı ve Topluluk Odaklı Seçenekler

Arama Motoru Öne Çıkan Güçlü Yönü Yapay Zekâ Kontrolü Brave Kendi bağımsız arama dizinine sahip. "Pinterest'i Sonuçlardan Çıkar" gibi harika özel filtrelere sahip. İsteğe bağlı (Açılıp kapatılabilir) Qwant Avrupa merkezli, katı GDPR gizlilik kurallarına bağlı. Çocuklar için güvenli bir "junior" versiyonu da mevcut. Ücretsiz hesapla kullanılabiliyor Ecosia Reklam gelirlerinin %80'ini dünya genelinde ağaç dikimine harcayan, şeffaflık raporları sunan doğa dostu motor. Standart entegrasyon

Editörün Notu: Seçiminiz tamamen Google'da sizi en çok neyin rahatsız ettiğine bağlı. Reklam ve takip edilmekten sıkıldıysanız DuckDuckGo veya Qwant; "Google kalitesi olsun ama yapay zekâ dayatması bitsin" diyorsanız Startpage veya &udm=14 tam size göre. İnternette alternatifiniz sandığınızdan çok daha fazla!