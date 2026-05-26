Google’ın tahtı sallanıyor: Yapay zekâ ve reklam istilasına direnen 8 alternatif arama motoru
Neyse ki, internet dünyası Google’dan ibaret değil. İşte kullanıcıyı reklam yükünden kurtaran yapay zekayı zorunlu kılmayan ve gizliliğinizi koruyan en iyi alternatifler:
Google, 25 yıllık arama kültürü kurallarını tek taraflı olarak yeniden yazdı. Artık arama sonuç sayfaları bir bağlantı listesinden ziyade; her köşesinden reklam fışkıran, kullanıcıyı zorla bir sohbet robotuyla (AI Overview) muhatap eden ve gizliliği tamamen rafa kaldıran bir karmaşaya dönüştü.
ÖNE ÇIKAN RADİKAL ALTERNATİFLER
- Kagi | Reklamsız ve Ücretli Arama Dönemi: Reklam izlemek yerine abonelik modelini seçen, arama sonuçlarını tamamen kişiselleştirmenize izin veren (örneğin sadece akademik dergileri veya blogları filtreleyen) premium bir deneyim. Yapay zekası var ama asla gözünüze sokulmuyor.
- DuckDuckGo | Ücretsiz Gizlilik Klasiği: Sizi asla takip etmeyen, reklamları geçmişinize göre değil sadece aradığınız kelimeye göre çıkaran ücretsiz bir alternatif. En güzel yanı; yapay zekâ özelliklerini ayarlarından tamamen kapatabiliyorsunuz.
- Mojeek | Büyük Tekellere Gerçek Başkaldırı: Diğer pek çok alternatif arka planda Google veya Bing’in altyapısını kullanırken, İngiltere merkezli Mojeek interneti kendi botlarıyla tarıyor. 5 milyardan fazla sayfalık tamamen bağımsız, özgün bir dizine sahip.
Google Sonuçlarından Vazgeçemeyenler İçin
- Startpage | Kimliksiz Google Deneyimi: Sizinle Google arasında bir koruyucu kalkan olur. Sorgunuzu alır, kişisel verilerinizi temizler ve Google’a sorar. Sonuçlar Google kalitesindedir ama Google sizin kim olduğunuzu asla bilmez.
- &udm=14 Parametresi | Yapay Zekâsız Eski Google: Bu aslında yeni bir arama motoru değil, sihirli bir kod. Arama linkinizin sonuna eklenen bu parametre, Google’ın o sinir bozucu yapay zekâ özetlerini devre dışı bırakıp size eski, sade Google’ı geri veriyor.
Tarayıcı ve Topluluk Odaklı Seçenekler
|
Arama Motoru
|
Öne Çıkan Güçlü Yönü
|
Yapay Zekâ Kontrolü
|
Brave
|
Kendi bağımsız arama dizinine sahip. "Pinterest'i Sonuçlardan Çıkar" gibi harika özel filtrelere sahip.
|
İsteğe bağlı (Açılıp kapatılabilir)
|
Qwant
|
Avrupa merkezli, katı GDPR gizlilik kurallarına bağlı. Çocuklar için güvenli bir "junior" versiyonu da mevcut.
|
Ücretsiz hesapla kullanılabiliyor
|
Ecosia
|
Reklam gelirlerinin %80'ini dünya genelinde ağaç dikimine harcayan, şeffaflık raporları sunan doğa dostu motor.
|
Standart entegrasyon
Editörün Notu: Seçiminiz tamamen Google'da sizi en çok neyin rahatsız ettiğine bağlı. Reklam ve takip edilmekten sıkıldıysanız DuckDuckGo veya Qwant; "Google kalitesi olsun ama yapay zekâ dayatması bitsin" diyorsanız Startpage veya &udm=14 tam size göre. İnternette alternatifiniz sandığınızdan çok daha fazla!