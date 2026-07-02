Google'a dev ceza! AB Adalet Divanı kesin kararını verdi

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google firmasının Android mobil işletim sisteminde sahip olduğu güçlü konumu hukuka aykırı şekilde kullanarak rakiplerini engellediği gerekçesiyle çarptırıldığı 4,1 milyar avroluk para cezasına karşı gerçekleştirdiği temyiz müracaatını karara bağladı. Lüksemburg şehrinde konuşlu bulunan yüksek mahkeme, şirketin cezanın iptaline yönelik başvurusunu haksız bularak reddetti.

YÜKSEK MAHKEME CEZAYI HUKUKA UYGUN BULDU

AB Adalet Divanı tarafından açıklanan nihai ilamda, Google ile ana çatı kuruluşu Alphabet'in, AB Genel Mahkemesi tarafından 2022 senesinde tesis edilen hükme karşı yaptığı itirazın geçersiz sayıldığı vurgulandı.

Yargı kararında, teknoloji şirketine Android işletim sistemi mekanizmaları dahilinde pazar gücünü suistimal etmesi sebebiyle kesilen para cezasının mevzuata ve hukuki prosedürlere bütünüyle uygun olduğu belirtildi. Alınan bu son kararla birlikte, Google Grubu'na yönelik yürürlükte olan 4,1 milyar avroluk rekor adli para cezası infazı zorunlu şekilde kesinlik kazandı.

TEKELCİ DAYATMALAR REKABETİ BALTALADI

Sürecin geçmişine bakıldığında, AB Komisyonu tarafından 2018 yılında yürütülen kapsamlı soruşturma öne çıkıyor. Komisyon, yaptığı incelemeler neticesinde Google'ın, Android işletim sistemini tercih eden akıllı telefon ve mobil cihaz üretici firmaları birtakım kontratlar ve lisans dayatmalarıyla baskı altına aldığını saptamıştı.

Şirketin, kendine ait arama motoru ile Chrome internet tarayıcısını cihazlara fabrikasyon olarak önceden yüklemeyi zorunlu kıldığı ve bu sayede hakim pozisyonunu rakiplerini piyasadan silmek için kötüye kullandığı kararına varılmıştı. Bu yasal ihlaller nedeniyle AB Komisyonu, o dönem Google'a 4,34 milyar avro tutarında tarihi bir rekor ceza kesmişti.

GENEL MAHKEME CEZADA KISMİ İNDİRİME GİTMİŞTİ

Tarihi ceza kararının ardından hukuki itiraz süreçlerini başlatan teknoloji holdingi, dosyayı AB Genel Mahkemesi'ne taşımıştı. Genel Mahkeme, 2022 yılında yaptığı yeniden değerlendirmede Komisyon tarafından hazırlanan bazı tespitleri kısmen hükümsüz kılmıştı.

Buna karşın, Google'ın serbest piyasa ve rekabet normlarını ağır bir biçimde ihlal ettiği gerçeğine onay vererek para cezasını 4,1 milyar avro seviyesine revize etmişti. Son aşamada devreye giren AB Adalet Divanı da alt mahkemenin bu finansal değerlendirmesini yasalara uygun bularak, cezanın belirlenen bu milyarlık tutarla aynen tatbik edilmesine hükmetti.