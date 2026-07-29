Gönderilen kargo 56 milyon dolardan etti! Eşine az rastlanır dava

Küresel e-ticaret platformu eBay ve eski üst düzey yöneticileri, şirket bütçesiyle organize edilen siber takip ve taciz skandalı sebebiyle haklarında açılan davada uzlaşmaya vararak toplamda 55,7 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD hukuk tarihine geçen bu çarpıcı olay, 2019 yılında Massachusetts yerel polisinin araştırmasıyla başlayıp, ardından FBI'ın devreye girmesiyle büyük bir kurumsal skandala dönüşmüştü.

Olayların merkezinde, eBay yöneticilerinin aldığı yüksek maaşları ve agresif ticari politikalarını yazılarında eleştiren 'EcommerceBytes' isimli bültenin yazarları David ve Ina Steiner çifti bulunuyordu. İddialara göre, bu eleştirileri susturmak isteyen dönemin eBay CEO'su Devin Wenig, 2024 yılında gün yüzüne çıkan mesajlaşmalarında, Ağustos 2019'da o dönemki iletişim sorumlusu Steve Wymer'a Ina Steiner'ı hedef alarak tam olarak şu mesajı attı: "Onu alaşağı etme zamanı geldi"

CANLI HAMAMBÖCEĞİ VE KANLI DOMUZ MASKESİ GÖNDERİLDİ

CEO'dan gelen bu talimatın ardından, şirketin küresel güvenlik direktörü James Baugh ile ekibi, çifti korkutmak ve sindirmek amacıyla gizli bir operasyon başlattı. Ağustos 2019 tarihinde Steiner çiftinin ikametgahına canlı hamamböcekleri, sinek larvaları, canlı örümcekler, kanlı domuz maskesi ve cenaze çelengi içeren paketler yollandı. Bununla da yetinmeyen eBay'in güvenlik görevlileri, çiftin evinin önüne giderek onları arabayla fiziksel olarak izlemeye ve taciz etmeye başladı.

SORUŞTURMAYI FBI DEVRALDI

Evinin etrafındaki şüpheli araçların plakalarını not alan çift, durumu derhal yerel polise bildirdi. Emniyet güçleri, söz konusu araçların kiralık olduğunu ve kiralayan şahısların Boston'da görev yapan eBay güvenlik personeli olduğunu saptadı. Eylemlerin eyalet sınırlarını aşan bir siber takip suçuna dönüşmesi üzerine soruşturma FBI tarafından devralındı. FBI ekiplerinin eBay genel merkezine düzenlediği baskın ve bilgisayar kayıtlarındaki incelemeler sonucunda; bu taciz operasyonunun doğrudan şirketin bütçesi kullanılarak güvenlik departmanı tarafından organize edildiği resmi belgelerle kanıtlandı ve dava süreci başladı.

EBAY 56 MİLYON DOLARLIK TAZMİNATLA UZLAŞTI

2021 senesinde Boston federal mahkemesinde dava açan David ve Ina Steiner çifti, şirket ile uzlaşmaya vardıklarını açıkladı. Varılan anlaşma uyarınca eBay ve üç eski tepe yöneticisi toplam 55,7 milyon dolar ödeme yapacak. Bu devasa tazminat tutarının 7 milyon dolarlık kısmı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanacak.

Ödenecek cezanın dağılımı ise taraflarca netleştirildi. Buna göre; eBay şirketi yaklaşık 46,1 milyon dolar, eski CEO Devin Wenig 2 milyon dolar, eski operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı 500 bin dolar ve eski iletişimden sorumlu baş yönetici Steve Wymer 50 bin dolar ödeme yapacak.

ŞİRKETTEN "SERT İFADELER İÇEREN" AÇIKLAMA

Uzlaşma şartlarının bir parçası olarak eBay yönetimi, üç eski üst düzey yöneticisinin eylemlerine dair "sert ifadeler içeren" resmi bir açıklama yayımlamayı kabul etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan eski personeller kınanarak şu ifadelere yer verildi:

"Steiner çiftinin 2019 yılında eski eBay çalışanları tarafından maruz bırakıldığı şey yanlış, kınanmaya değer ve asla olmaması gereken bir durumdu. Ina ve David Steiner’a karşı yapılan bu suistimalden dolayı suçunu kabul eden ve cezai suçlamalarda bulunan çalışanları en sert şekilde kınıyoruz"

Platform ayrıca, yaşanan bu siber taciz sürecinin "eBay kültürünü yansıtmadığını", olayın ortaya çıkmasından sonra yönetime yeni isimlerin atandığını ve şirketin "politikalarını, prosedürlerini, kontrollerini ve eğitimlerini güçlendirdiğini" bildirdi.

Öte yandan, olayla bağlantılı yedi eski eBay çalışanı kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Şirketin eski güvenlik ve emniyetten sorumlu kıdemli direktörü James Baugh, eylemleri nedeniyle yaklaşık beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taciz talimatını verdiği iddia edilen eski CEO Wenig ise yürütülen ceza davasında adı geçen kişiler arasında yer almadı.