Gizemli foncu kayıp: Bir gecede tam 45 milyar çekti

Türkiye'de haftalardır gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alan yatırım fonu tasfiye sürecinde, dikkat çekici büyük bir para hareketi gün yüzüne çıktı.

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından birinde tutulan ve yalnızca 8 yatırımcıya ait olan fonda, kriz patlak vermeden önce 52 milyar 886 milyon liralık varlık bulunduğu öğrenildi.

TEK SEFERDE BÜYÜK ÇIKIŞ

Yatırımcılardan birinin fondaki paylarının tamamını tek seferde nakde çevirmesiyle hesapta büyük bir değişim yaşandı. Yaklaşık 45 milyar liralık çıkışın ardından fonun toplam büyüklüğü 7 milyar 418 milyon liraya kadar geriledi. Sözcü'de yer alan habere göre, söz konusu işlemi gerçekleştiren yatırımcının kimliği henüz kamuoyuna açıklanmazken, yüklü miktardaki paranın hangi hesaba veya hangi yatırım aracına aktarıldığı da netlik kazanmadı.

Fonun diğer 7 yatırımcısının durumunun bu devasa işlemden nasıl etkilendiği merak konusu olurken, tek gecede gerçekleşen bu büyüklükteki kaçış tepki çekti.

SORUŞTURMA VE YURT DIŞI TRANSFERLER

Türkiye'deki geniş kapsamlı tasfiye sürecinin arka planında ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yürütülen soruşturma bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Yarız ise bu iddiaları reddederek ifade vermek amacıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy bünyesindeki 130 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'ndaki (TEFAS) işlemlerini durdurmuş ve tasfiye sürecini başlatmıştı. Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan toplam varlığın 830 milyar lirayı aştığı, süreçten yaklaşık 500 bin yatırımcının etkilendiği belirtilmişti.

MASAK İNCELEMESİNDE MİLYARLIK TRANSFERLER

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde dikkat çeken para transferleri de tespit edildi. İncelemelere göre Muhammed Yarız'ın hesabından 1 Eylül'de İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası'nda bulunan bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira gönderildiği belirlendi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından da 24 Ağustos'ta yaklaşık 1 bir 198 milyon liralık başka bir transfer gerçekleştirildiği saptandı. Soruşturmanın genişlemesiyle Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplam 51 kişi hakkında ise seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı.

TASFİYE SÜRESİ UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye işlemlerinin yürütülmesi kapsamında Tera Portföy'e bağlı fonlar için Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi (İş Bankası), Pusula Portföy ve diğer 6 şirkete bağlı fonlar için ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi (Ziraat Bankası) portföy saklayıcısı olarak görevlendirdi. Başlangıçta 3 ay olarak öngörülen tasfiye süresi, piyasadaki derinlik ve likidite koşulları gerekçe gösterilerek 6 aya çıkarıldı.

Yatırımcıların ödemelerinin, fonlardaki varlıkların aşamalı olarak nakde dönüştürülmesinin ardından sahip oldukları pay oranında yapılması beklenirken; tasfiye sürecinin ortasında ortaya çıkan 45 milyar liralık tek seferlik para çıkışı, fonlardaki işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği ve söz konusu yatırımcının kim olduğu konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.