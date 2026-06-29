Giyim devi mağazalarını kapatıyor!

Uluslararası pazarın dev hazır giyim markası H&M, çevrim içi satış kanallarına yoğunlaşarak fiziksel mağaza sayılarını düşürme politikasını hızlandırdı.

Artan operasyonel maliyetler ve dijital tüketim alışkanlıklarındaki yükseliş, şirketi işleyiş yapısında köklü değişiklikler yapmaya itti. Firmanın açıkladığı en güncel mali raporlar, dünya çapındaki mağaza ağının sözde optimizasyon çalışmaları çerçevesinde küçülmeye devam ettiğini doğruluyor.

MONKİ MARKASI SOKAKLARDAN TAMAMEN ÇEKİLDİ

Daralma hamlesinin en dikkat çekici kurbanı ise H&M Group bünyesinde bilhassa genç kitleyi hedefleyen moda markası Monki oldu. Alınan radikal kararla birlikte, bu markanın dünya sathındaki 56 fiziksel şubesinin tamamı kapatılarak bağımsız mağaza konseptine nokta konuldu. Fiziki perakende pazarından bütünüyle ayrılan marka, bundan böyle sadece Weekday çatısı altında dijital bir kategori şeklinde tüketicilere sunulmaya devam edecek.

DÖRT YILDA 600'Ü AŞKIN ŞUBE TASFİYE EDİLDİ

Perakende devi, kendi ana markası olan H&M şubelerinde de benzer bir küçülme operasyonu yürütüyor. Yalnızca son altı aylık dilimde 136 mağazasına kilit vuran şirket, 2022 senesinden bu yana toplamda 600'den fazla fiziki satış noktasını kapattı.

Resmi istatistiklere bakıldığında, 2022 yılında dünya genelinde 4.702 mağazayla hizmet sunan firmanın elindeki toplam fiziksel mekan sayısı, 2026 yılının ilk yarısı tamamlandığında 4.038 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

DÜŞÜK PERFORMANSLI NOKTALAR KAPATILIYOR

Şirket yönetimi bu daralmanın ana nedeni olarak, tüketicilerin değişen alışveriş pratiklerini ve e-ticaret odaklı hızlı moda markalarının sektörde elde ettiği ivmeyi gösteriyor.

Bu strateji doğrultusunda perakende devi, gelir düzeyi düşük performanslı mağazaları tasfiye ederek maliyet yükünü hafifletmeyi ve eldeki bütçeyi daha yüksek kazanç getiren lokasyonlara yatırmayı amaçlıyor.